台湾强震后救援持续进行 已累计有12人死亡

台湾的强震发生后已经历经两天，星期五（4月5日）救难人员在山体滑坡和落石的威胁之下，持续搜寻十几名失联人口。截至当地时间下午5点，已累计有12人死亡，1123人受伤。 星期三（4月3日）台湾发生了里氏规模7.2强震，由于震央位于台湾东部海域，因此受灾较严重的地区主要集中在以农村为主、人口较少的东台湾花莲县。 星期五稍早，搜救人员在花莲太鲁阁的一处步道，又发现了两具遗体，身分为查明。目前失联人数为13人，包括三名外籍人士，一名加拿大籍、两名澳大利亚籍。 由于地震引起的落石导致花莲多处地区对外道路中断，目前还有数百人受困在太鲁阁国家公园。救援人员表示，目前约有400人受困在太鲁阁的一家高档酒店，人员皆安全，直升机正协助运送伤者和投放物资。 此前受困于花莲九曲洞隧道里的50名酒店工作人员全数被寻获，安全无虞。最后受困在隧道里的9人，星期五也接连被救出。 63岁的酒店保安经理戴维·陈（David Chen）在获救后表示：“我很幸运能够幸存下来。”他说：“地震一开始发生时我们非常恐慌。我们以为一切都完了，因为这是场地震，对吧？” 他补充道，当他们离开时，附近的斜坡仍有岩石滚落。他说：“我们由救援队带领，在落石之间的缝隙通行。” 此外位于花莲市倾斜成45度角的一栋大楼，由于担心倒塌危险，星期五下午也开始进行拆除。 根据台湾中央气象署的统计，到星期五下午5点为止，全台有感余震已达523个，首都台北市仍时不时感受到明显地震。 协助救援的南台湾高雄市特搜队队长苏裕铭表示：“降雨增加了落石坍方和山体滑坡的风险，这是目前最大的挑战。”他说：“这些因素是不可预测的，这意味着我们无法确定搜救行动所需的天数。” 这次地震正好发生在台湾清明节连假的前一天，许多人会利用连假期间到花莲旅游，尤其是太鲁阁国家公园，以磅礡的大理石峡谷闻名。不过地震后当地的商家受到影响，多数预定也被取消。 当地旅店老板许家兴表示：“这对我们来说实际上是一场灾难，因为无论是酒店、旅馆、餐馆，一切都依赖于旅游业。” 台湾位于菲律宾和欧亚板块交界处，地震频发。上次台湾最严重的地震是发生于1999年的921大地震，里氏规模达7.3，造成2415人罹难，摧毁或损坏多达5万3千座建筑物。2016年发生在南台湾高雄的地震，造成了100多人死亡。 （此文参考了路透社和法新社的报道。）