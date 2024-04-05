IU台北小巨蛋演唱會6日開跑 抵台展現親和力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）韓國歌手IU於6日、7日在台北小巨蛋開唱，今天下午她搭機抵台，雖然沒受訪，但她頻頻向現場粉絲揮手致意，也收下粉絲送她喜歡的巧克力口味泡芙，展現十足親和力。 韓國國民天后IU（李知恩）將於4月6日、7日在台北小巨蛋開唱，她搭乘韓亞航空OZ713班機於下午4時許抵達桃園國際機場，IU在保鏢及助理陪伴下走進入境長廊，她戴著一頂黑色鴨舌帽、穿著牛仔褲及綠色格紋襯衫，雖然戴著黑色口罩，仍頻頻向現場等待的粉絲揮手致意。 有熱情粉絲特別帶來IU喜歡的台灣知名巧克力口味泡芙，IU不但親手接下泡芙，低頭查看後更開心拿起泡芙向粉絲們展示，一旁粉絲則是不斷地拍照，最後IU在助理陪同下經環宇商務中心接送通關後離去。 IU擁有堅強歌唱實力，成名曲包括Blueming、Good Day等；她主演的戲劇成績同樣不俗，代表作有「步步驚心：麗」、「德魯納酒店」、「我的大叔」等劇。她私下熱心投入公益，默默捐款扶助弱勢，也是受到廣大粉絲喜愛的重要原因。 隨著全新巡演「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT」起跑，IU的第6張迷你專輯The Winning已於2月20日推出，首波單曲Love wins all的MV邀請防彈少年團（BTS）成員V跨刀合作。 2017至2019年間，IU曾連續3年來台開唱，每場演出都一票難求，這次再度來台，IU透過主辦單位表示非常開心，也期待與粉絲見面，台北小巨蛋演唱會是IU世界巡演的第3站。（編輯：龍柏安）1130405