愛心 從謹慎用藥開始

▲愛「心」，從謹慎用藥開始；示意圖。（照片提供／郭志東） 文／郭志東 擁有1顆強健的心臟是維持身體整體健康的基石。隨著心臟病的盛行，藥物治療成為無數患者維持健康的必然選擇。為了將藥物的效力最大化，心臟病患者首先應該深入了解所使用的心臟藥物，包括藥物的名稱、劑量和可能的副作用。 以急性心肌梗塞病患來說，做完導管放過支架後，不要以為事情就一了百了，很多病患就是因為沒有按醫囑服藥，出院不到1週，支架就產生血栓，再次入院，這種不幸應謹慎對待。好好了解藥物本身，不僅能提升了患者對自身健康掌握程度，也有助於提高藥物的使用效果。同時，建議患者使用有7天標記的藥盒，建立定時用藥的習慣，確保每日的藥物劑量按時服用，以維持穩定的治療效果。 請繼續往下閱讀… 嚴格遵循醫囑 勿隨意更改劑量 在用藥的過程中，謹慎處理藥物遺漏情況是十分重要的。心臟病患者如果忘記服藥，應尋求醫師的專業建議。應避免隨意更改藥物劑量，過猶不及對健康也不利，並嚴格按照主治醫師的醫囑使用藥物。 此外，患者應該注意藥物與飲食的搭配，並了解藥物和食物之間的交互作用，例如某些抗凝血藥物和柚子等食物，這些用藥細節能確保藥物治療更有效。在使用保健食品、非處方藥物、中草藥療法前，也應先諮詢醫師的專業意見，以免對心臟病藥物產生不良影響。 現代人生活壓力大，外出旅行是紓壓的好選擇，但心臟病患出遠門時，應隨時攜帶心臟藥物，並妥善保管，避免遺失，把藥單保留或拍照可以在藥物遺失時立刻發現。藥物應保存在陰涼、乾燥的地方，避免陽光直射。 同時，在即將進行手術前，患者應告知醫師正在使用的心臟藥物。因為有些藥物如抗血小板藥物，需要停藥多達5-7天。同時跨越時區的情況下，應調整用藥時間，以保持穩定的治療效果。 雖然現在心臟科藥物百花齊放，但有些新藥的藥費高昂，如有經濟考量，應與醫師討論藥物替代方案，不應因經濟原因減少用藥頻次或切半使用，因為藥物濃度的不穩定會對療效會大打折扣。 （作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師） ☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。 ☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP