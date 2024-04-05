嬌蘭歷年鈴蘭香水一次看！絕美訂製外瓶加上夢幻香氣，每年五月就等這一罐幸運香氛

Guerlain嬌蘭每年都會推出的限量版鈴蘭香水，絕對是香氛控的夢幻逸品之一，仙氣十足的香味結合非凡大師工藝技術，一年一度在每年五月登場，成為香水界重要的年度發表！一起來看看歷年的鈴蘭香水。 by Chiao Hung- 2024/04/05 更新 鈴蘭是好運的象徵 在法國，鈴蘭Muguet代表的是幸福，如果你拿到一束有13朵鈴蘭花的花束，就會有好運。而且每年五月一日還是鈴蘭日，這個節日的由來可以回溯到16世紀，當時情竇初開的少年常以鈴蘭作為贈禮。自1561年開始，每年的五月一日，互贈鈴蘭花成為一種傳統，因為當年法國國王查理九世拜訪多菲內時，收到一串鈴蘭回禮讓他為之著迷，自此每年同日，開始贈送鈴蘭給宮廷中的每位女士。一直到現在，法國都還延續著這浪漫習俗。 延伸閱讀 1908年起就有的嬌蘭鈴蘭香水 各個時代的調香師皆迫切地嘗試保留這種一瞬即逝的珍稀花香，因爲鈴蘭花朵輕盈小巧，萃取上極為困難，得靠調香師的功力才能調合出鈴蘭香氣。歷經一世紀來的百次試驗，1908年，一位名為雅各·嬌蘭(Jacques Guerlain)的年輕調香師，終於調配出這鐘形小白花的絕佳香氣、調製出法國嬌蘭首款鈴蘭香氛。 從此，法國嬌蘭就有個香氛傳統，每年都會推出一款典藏版鈴蘭香氛，集結了法國頂尖工藝師的手藝，為了這只能在五月採集的珍稀花朵，量身打造經典、優雅又兼具藝術價值的香氛瓶飾。這項香氛傳統沿襲110年之久，每年春天從不缺席，就像如同法國人習慣在五月一日贈予愛人一串鈴蘭的傳統，法國嬌蘭的鈴蘭香氛系列也在每年五月散發甜美可人的香氣。 歷年的鈴蘭限量香水 三位嬌蘭調香師各自詮釋出的鈴蘭香水(左起)1908年、1998年、2016年。 雅各·嬌蘭(Jacques Guerlain)在1908年，打造出法國嬌蘭的首款鈴蘭香氛，散發出粉嫩的鳶尾花香調。而尚·保羅·嬌蘭(Jean-Paul Guerlain)則於1998年，調配出個人詮釋的鈴蘭香。 2016年起，法國嬌蘭首席調香師帝埃里·瓦賽(Thierry Wasser)，也推出個人專屬版本的鈴蘭典藏香氛系列，宛如五月的微風般清新溫婉，成為法國嬌蘭推出的第三款鈴蘭調製香氛。