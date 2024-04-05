港人西去 陆客北来: 金钱和自由吸引大陆专才定居香港

“在香港生活起码拥有自由。我们可以看到全世界的信息，如果有钱的话，更可以自由地到全世界旅行，这是大部分中国人望尘莫及的。”十多年前随家人从广东省惠州移居香港的黄福善，经历过在中港两地的生活后，对香港生活在相比之下有什么好处作出这样的评价。 在近年的社会气氛愈来愈凝重，经济发展也未如理想，加上英国等欧美国家放宽香港人移居的资格等因素刺激之下，不少香港人近年选择离开，移居到其他国家。早于2022年12月，香港中文大学新闻与传播学院兼任讲师梁启智已指出，2020年7月至2022年12月底已有超过40万香港人经香港机场移居外国，去年11月，英国内政部表示自从2021年开放BNO 5+1英国移民计划，已有166,022人到英国定居。 为了填补人才缺口，香港政府在2022年推出简称“高才通计划”的方案，希望吸引全世界具备丰富工作经验及高学历的高端人才。“高才通计划”申请门坎相当高，例如是申请前一年的全年收入需达250万港元，或要在泰晤士高等教育世界大学排名等数个排行榜前百强的大学取得学士学位，然后拥有至少3年相关工作经验。 所以香港劳工及福利局局长孙玉函在去年12月表示，计划推行1年来只收到60,497个申请，其中47,681个获批，当中更有95%申请者来自中国大陆。 因此，在香港生活了十多年的黄福善，直言目前香港的人才计划根本就是“洗血”的殖民计划，旨在“沟淡”香港的上流社会。不过黄福善对此也有部分乐观的想法，他认为可能这些专才来香港的时候，对中国和中共政府仍然会很忠诚，不过当他们在香港接触更多来自世界各地不同的信息和想法之后，思想也许会有转变。 香港信息较自由吸引大陆人定居 黄福善一家本身就是当中的例子，他在2012年跟随担任中医师的女儿到香港定居，在取得身份证之后，他就在中学担任杂工，及至去年退休。而黄福善的女儿则于两年前因为看到香港的环境转变，所以决定跟随丈夫移居美国，黄福善则继续留在香港跟妻子定居。 由于在香港居住期间能够接触的信息远比在中国大陆为高，尤其是可以自由使用Facebook、Whatsapp等社交平台及通讯软件，令黄福善对中国和世界的情况有更深切了解，令他觉得很多可以在香港做到的事，是在中国大陆连想象也想象不到，令他很喜欢留在香港定居。 对于香港近来的政治和法律变化，包括基本法第23条正式立法，黄福善虽有忧虑却也处之泰然。他告诉美国之音：“现在香港愈来愈像中国大陆，说话也开始要很小心谨慎，在Facebook发表意见也要用错别字，避免被人捉住。当然这样也已经稍微比中国大陆好。我认为香港会在两年内再设更多限制，不过就算如此，至少我还有两年时间拥有自由吧。” 香港薪金跟中国大陆相差太远 在香港工作和定居超过二十年的杨纬聪，可说是上一代香港引进的专才。在广东省偏远乡镇出生和长大的他，高中毕业之后到了珠海市的中山大学升读教育系，由于当时中山大学和香港的大学有交换生计划，成绩优异的杨纬聪于是在大学二年级的时候便申请，并成功到香港的大学从学士课程一年级念起。他在最初到香港的时候，因为广东话不是母语，而且成长背景不同下，对社会及世界的认知跟一般香港人有少许差别，所以在适应上遇到困难。还好他获得同学们的帮助，也很快学懂流利的广东话，以及生活下来逐渐认识到新朋友，才令他开始在思想和生活节奏上跟香港主流社会接轨，最终在大学以一级荣誉毕业，不久后更获得中学教席，一做便是20年，去年更与在香港结识的伴侣结婚，在香港成家立室。 杨纬聪不讳言，选择在香港定居的主要原因，是香港收入跟在中国大陆相差太远，他说：“我毕业的时候虽然经济环境不好，不过当时也有超过一万元月薪，如果在中国大陆任教，薪金最多只有三分之一。当然现在中国大陆的教员薪金会好一点，只是我在香港每年按资历加薪，薪金水平已经远超在大陆的平均薪金，那当然会继续选择留在香港吧﹗”所以就算近年香港学校教师工作量和压力增加，也有23条立法后或影响言论自由的因素，杨纬聪也无意离开香港。 教育环境吸引中国大陆专才 由于相比之下，香港在中国大陆人的印象来说还是比较开明，教育和社会各方面的发展还是比较好，所以由“港漂”立法会议员尚海龙创立的香港高才通人才服务协会，去年10月发表的“非本地人才子女在香港接受教育问卷调查”中，在1200名受访人士中，有75.8%受访者选择让子女到香港就读中小学，相反只有3.7%受访者表示让子女就读海外中小学。同时也有48.2%受访者表示，最希望子女在香港升读QS排名百强之内大学。 这些数据一方面正如尚海龙的分析所指，是因为来自中国大陆的专才对香港教育制度有信心，另一方面也可能是如黄福善所说，是中国大陆人士引发的“洗血”计划。曾经是讽刺澳门时弊的网上媒体“爱瞒日报”幕后推手，近年定居台湾的崔子钊，就以澳门的例子说明对香港目前情况的忧虑。 他告诉美国之音：“当我在大约二十年前还念中学的时候，就已经有来自中国大陆的老师到香港任教。他们的思维模式跟香港和澳门人有出入，教导的那一套价值观是来自以往在中国大陆任教或读书经验而来。例如在历史课或会提及政治课题，澳门的老师可能会提及六四或对中国有所批评，不过来自中国大陆的老师不会说，至少他们不会批评中国和中共的政策及事件，说的全是倾向中共角度的历史。这样会令大家慢慢趋向同化，我恐怕香港的未来也会循着这方向发展。”