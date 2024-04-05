台灣25年來最強地震 10人遇難 專家解析 【新唐人北京時間2024年04月05日訊】台灣花蓮在週三上午發生25年來最強地震，至今造成10人遇難，近1100人受傷，救援人員仍在搜尋受困者。 4月3日上午7點58分左右，台灣花蓮縣發生里氏7.2級地震。隨後發生300多次餘震。 根據台灣中央災害應變中心截至4日晚間統計，花蓮地震造成10人死亡，1099人受傷，705人受困。 位於震央附近的花蓮縣，大約有200名居民住在臨時避難所，地震發生時，建築工人劉先生正在隧道工作，他描述了地震發生時的驚魂一刻。 建築工人劉先生：「到了那個隧道的時候，手機（警報）就在響了，我正準備離開隧道的時候，看到前面一個大石頭掉下來，（堵住了）隧道口。我就退後了。」 劉先生：「那個隧道的結構很好，所以說我們都在那邊，有四台車（躲過震災）。」 地震造成台灣一些建築受損，花蓮市的天王星大樓嚴重傾斜，救援人員從大樓內救出了20多名受困人員，有一名住戶不幸身亡。 牛津大學地球科學系構造學教授理查德·沃克（Richard Walker）表示，與台灣1999年的「921」大地震相比，這次地震造成的災害已大大降低。 牛津大學地球科學系構造學教授理查德·沃克：「事實上，現在台灣已是一個抗震能力很強的地區。1999 年的七七大地震，破壞性很大，確實造成了很多人死亡。」 地震引發的山體滑坡破壞了花蓮縣著名旅遊景點——太魯閣國家公園附近的道路。 由於通往酒店、露營等地點的道路封閉，仍有數百人被困，當地政府表示，這些受困人員目前沒有危險。 理查德·沃克：「台灣現在發生地震、大地震時的情況實際上與 1999 年的情況大不相同。在過去的20多年裡，當局投入了很多（人力物力）。」 新唐人電視台記者趙鳳華、宇微綜合報導