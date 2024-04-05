开曼上诉法院驳回民生教育就开曼大法院禁制令裁决的上诉

香港2024年4月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 兹提述我司2023年8月24日之澄清声明。自2021年10月以来，我司与民生教育集团有限公司（香港联合交易所股份代号1569）（“民生集团”）之全资附属公司民生职业教育有限公司（“民生职业教育”）之间就励德国际教育集团有限公司（“励德集团”）49%已发行股本（“49%股权”）出售事宜一直在进行相关仲裁和诉讼（“争诉程序”）。根据2023年8月3日的开曼群岛大法院的判决，我司成功取得预防性禁制令，以阻止民生职业教育强制执行励德集团49%股权之质押（“开曼禁制令”），该等判决书已公开刊载于开曼群岛司法管理局之网页。

我司特此刊发本新闻稿，旨在向民生集团股东、相关利益方及／或潜在投资者提供争诉程序的最新进展，并避免民生集团作出任何可能不准确、不真实或具误导性的披露或声明。本新闻稿没有亦无意放弃或豁免任何争诉程序有关任何信息的任何特权。

2023年9月11日，民生职业教育针对开曼禁制令向开曼群岛上诉法院（“开曼上诉法院”）提出上诉（“开曼上诉”）。开曼上诉于2024年1月23日进行开庭审理，开曼上诉法院院长John Goldring爵士、开曼上诉法院上诉法官Michael Birt爵士和开曼上诉法院上诉法官Anthony Smellie爵士充分听取了民生职业教育和励德集团代表律师们的争讼意见。

2024年3月28日，开曼上诉法院作出书面判决，一致驳回开曼上诉并确认开曼群岛大法院于2023年8月3日作出的开曼禁制令裁决。开曼上诉法院的判决书亦已公开刊载于开曼群岛司法管理局之网页。

总之，开曼禁制令是正当且有效的，它禁止民生职业教育意图强制执行49%股权之质押。 我们将继续向民生集团股东、相关利益方及／或潜在投资者提供争诉程序的进一步进展。

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