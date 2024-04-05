越南商用飛機數量不足 運能下滑機票變貴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳家倫河內5日專電）今年初以來，越南的商用飛機架數嚴重不足，導致運能大幅下滑，機票價格也變貴。越南民航局局長丁越勝表示，已透過增加夜間航班來提高運能，並期盼以政策支持業者度過難關。 越南前鋒報（Tien Phong）報導，根據越南民航局，截至今年3月底，越南6家航空公司用於商業飛行的飛機架數大概僅剩170架，較去年同期減少40至45架左右。 原因在於一些航空公司進行業務重組、縮小機隊規模。舉例來說，越竹航空（Bamboo Airways）之前有28架飛機，將飛機歸還給租賃商後，現在只剩下9架。 太平洋航空（Pacific Airlines）已經歸還所有租用飛機以清償債務，現在完全沒飛機可以飛。 自2024年初以來，受到引擎製造商普惠公司（Pratt & Whitney）召回引擎檢修的影響，越南航空（Vietnam Airlines）及越捷航空（Vietjet Air）大約有40架飛機在2024年至2025年必須停飛，保養時間可能較預期久。 越南各家航空公司尚未能從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情完全恢復經營，運能下滑的壞消息接著傳來，可能讓各家航空公司在周轉上繼續遇到困難。 丁越勝說：「航空運輸業的利潤低，且營收受到市場需求及票價規定變化的影響很大。」 面對飛機減少導致運能下滑，丁越勝強調，從今年年初至農曆年前就指示具備條件的航空公司與機場規劃和增加夜間航班，這是解決運能下滑的重要方法之一，並在滿足農曆年的旅行需求取得成效。 訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式