晶英司機憶落石砸車 衝進明隧道 帶著一車人躲過一劫 【新唐人北京時間2024年04月06日訊】強震花蓮重創中橫公路，造成晶英酒店多位員工受困，好不容易安全脫困後，酒店呂姓交通車司機回想地震當下，他首當其衝，車尾被落石砸個正著，整個翹起，還好他馬上衝進附近的明隧道，這才帶著一車的人躲過一劫。 晶英酒店交通車呂姓司機：「晶英的員工是從這邊7點出發，到飯店差不多8點，8點10分到飯店，不過我們在那邊，因為7點58分的時候，那個什麼手機的聲音都響了，因為員工的手機也在響，所以它響了以後就，石頭掉下來了。」 中橫公路開了十五年，第一次碰到這麼大的地震，石頭一砸下來，呂姓司機當機立斷，馬上衝進距離十公尺的明隧道避難。 晶英酒店交通車呂姓司機：「它砸到以後，我們就進明隧道以後，它一下子，因為剛好明隧道是那個鐵的，所以它好幾次都轟這樣，好像被什麼，好像被炸彈炸一樣，然後我們就躲在裡面了，整個都看不清楚，因為它都很多灰塵。（裡面員工怎麼脫困？，還是你怎麼幫助他們救出來），因為我們員工很多，所以我們自己出來的，（互相幫忙）對，互相幫忙，自己出來就跑到那個明隧道，比較裡面一點，就那邊躲了。」 生死一瞬間，看看呂姓司機開的中巴，車尾被落石擊中翹起，可以想見當時有多驚險，地震發生當下，太魯閣晶英酒店，總共有三輛交通車，行駛在中橫公路上，呂姓司機首當其衝，也幸好他帶頭衝進明隧道，後面兩輛車緊跟其後，這才保住了全車三十五人平安。 強震重創花蓮，不只晶英酒店，太魯閣山月村飯店也有上百人受困，地震當天，江先生正好送水到山月村，沒想到因此受困一晚，隔天他看路況還好，馬上下山，正好遇到了這幾位到中橫遊玩的外籍遊客。 暖心民眾 江先生：「我就想說，就是因為我剛好有貨車，我就想說，可以帶一些想要下山的人，所以我就問他們願不願意坐在後面的箱子。」 九死一生，這些一身泥穢的外籍遊客，滿懷感激，只希望現在還失聯的民眾，也能跟他們一樣幸運。 新唐人亞太電視 綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/04/06/a103868486.html