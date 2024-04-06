冷靜務實高效救援 台灣人應對強震的表現獲贊 【新唐人北京時間2024年04月06日訊】據最新消息，台灣花蓮強震造成的死亡人數已上升至12人，先前報告失聯受困的人員絕大多數已獲得救援，平安歸來。台灣人在面對7.2級強震時，所表現出的冷靜、務實及高效救援，獲得了海內外的普遍稱讚。 星期五（4月5日），花蓮地震後的救援行動進入第三天。據台灣官方機構發布的消息，截至當地時間週五下午5點，已累計有12人死亡，1123人受傷。搜尋失聯人員及救助受困者的行動仍在緊鑼密鼓地進行當中。 最新消息顯示：此前受困於花蓮九曲洞隧道裡的50名酒店工作人員全數被尋獲，所有人員均安全無虞；最後受困在隧道裡的9人，也在週五被救出，安全歸來；台泥和平廠的59位員工下山脫困。目前已報告尚未尋獲的失聯人數為13人。 在過去這兩天，國際媒體均聚焦台灣強震及災後救援，紛紛在相關報導中對台灣的建築在強震中「傾而不倒」，台灣民眾面對強震普遍表現出的冷靜、理智、務實，以及官方機構的高效救援讚譽有加。 現居台北的前加拿大安全情報局分析師「J Michael Cole」（寇謐將）在社交平台X（前推特）上接連發帖，稱讚台灣人在遭遇強震時，「在每一個環節都展現了堅韌、務實」，不但沒有出現過度恐慌的情況，許多人還堅持工作，孩子們堅持上學，甚至餐廳都坐滿顧客，救援人員則迅速部署到最嚴重的受災區展開救援行動。 貼文特別指出，這次規模7.2地震是台灣25年以來發生的最強地震，甚至伴隨多達上百次餘震，其中還有2次是6級以上，卻沒有看到任何一個台灣人慌張失措。 美國密蘇里科技大學教授史蒂芬•高（Stephen Gao）日前在接受美聯社採訪時則指出：台灣對強震並不陌生，但台灣的防震工作已「擠身世界最先進之列」，包括實施嚴格建築法規、世界級地震觀測網與普及的地震安全公共教育活動。 他說，正是這些地震防備措施大幅強化了台灣的地震抵抗力，有效降低了強震來臨時的災損和傷亡人數。 據公開的資訊，台灣位於菲律賓和歐亞板塊交界處，地震頻發。其中，1999年的921大地震規模也達到裡氏7.3級，當時造成了2415人罹難；2016年發生在南台灣高雄的地震，則造成了100多人死亡。 在這兩次強震發生後，台灣政府都有進行深刻反省，並不斷進行旨在改進緊急應變和災害防救能力的行政改革。政府多次修訂對建築抗震等級的要求，還為願意檢查房子抗震能力的民眾提供政府補貼以示鼓勵。 在2016年高雄美濃地震發生後，台南市維冠金龍大樓倒塌造成115人死亡後，有5人被判業務過失致死罪與入獄服刑。同時，台灣政府在學校與工作場所推動地震演習，大眾媒體和手機也定期推送地震和安全相關通知。 東北大學政治學和公共政策教授奧爾德瑞奇（Daniel Aldrich）受訪時談到，921大地震也是一個重要警訊，台灣政府因此通過了災害防救法，設立2個國家中心處理地震協調和訓練。他說：「我認為，在這次最近的地震中，我們正看到（政府努力的）結果」。 在台灣的網絡社交平台PTT上，有台灣網友日前發文表示，這次台灣發生地震，全世界都在關注，自己看了一下歐美各國的評論，大家基本都在稱讚「台灣建築物好強」、「台灣人好冷靜，幾乎沒人在那邊尖叫痛哭」、「台灣街道好乾淨」、「台灣救災效率超級高」「台灣真的跟中國好不同」。對此，這位網友評論道：「這次地震，全世界都在稱讚台灣是先進國？」 在這位網友的帖文下，許多網友留言表示贊同：「真的很強阿，哪個國家7級地震房子倒這麼少」；「沒斷電斷水斷網路，大部分人還能正常上班，已經很夠了吧」；「震央雖然外海，但是離本島根本沒多遠阿，山崩一堆，建築物比山坡還堅固」。還有網友跟帖道：「看到五毛氣成這樣，就知道真的超強。」