花蓮2次大地震民族里都有大樓倒 里長：萌生韌性【獨家】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）0403花蓮大地震，天王星大樓傾倒，6年前0206花蓮地震，統帥大飯店塌陷，這2次地震民族里內都有大樓傾倒，里長張東耀說，風災、地震讓花蓮人萌生堅強韌性，持續加強安全意識。 2018年2月6日晚間11時50分發生芮氏規模6.4地震，最大震度7級，造成統帥大飯店1樓整層塌陷，飯店中一度有17人受困，1人遇難；這一次是3日上午7時58分，芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，最大震度6強，導致花蓮市天王星大樓傾倒，大樓住戶康姓女老師因回頭救愛貓而不幸罹難。 這2次地震中大樓傾倒都在花蓮市民族里內，張東耀感慨地說，花蓮就在地震帶上，大家只能加強防災，不論是颱風、地震，要有自我安全意識，多一分準備、少一分傷害，儘可能讓死傷人數降低。張東耀的家距離天王星大樓不到百公尺，家中物品因地震摔落，一片凌亂，還未有時間整理，只見他熱心忙著為災民提供各項服務。 張東耀指出，0206地震發生之後，吸取許多防災經驗，這一次地震發生當下即能很快做處置，3日發生的第1震，天王星大樓並沒有馬上傾倒，當下就趕緊疏散住戶，並向跑出來的房客勸說不要再回去，沒想到接下來的第2震，大樓就垮了。 「不幸中的大幸。」張東耀說，3日的地震發生時間若再晚一點，到太魯閣遊玩的觀光客會更多，傷亡人數可能也會增多；假如0206地震與0403地震發生的時間對調，傷亡情形恐不堪設想。 花蓮縣目前被貼上紅單、列為危樓的建築物，除天王星大樓、花蓮女中綜合大樓，還有翰品酒店、國軍英雄館、統帥大樓、中山路鋼管紅茶、吉安鄉山海觀大樓、麥當勞吉安店等17棟。 受災民眾把握時間返家取物，大家心裡都知道，應該沒有機會再踏進這個曾經的家。有民眾說，他本來不是很富有，但也是什麼都不缺，算得上是安居樂業；地震發生不到2分鐘，他就變得一無所有，不能接受辛苦打造的家，不到一天就化為土堆。 以天王星大樓為例，張東耀說明，大樓有75戶住戶，有設置管委會，透過管委會可以統整受災戶的需求與意見，里長會先發給災民證明讓其可以申請政府補助。 依據花蓮縣災害救助金核發標準，住屋毀損不堪居住，安遷救助為每戶內每人發給新台幣2萬元，以5口為上限；另有賑災基金會之重大天然災害安遷賑助，每戶內每人發給新台幣1萬元，以實際居住5口為上限。（編輯：謝雅竹）1130407 花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，市區2棟大樓傾斜，列為危樓的建築物有17棟，還有多處橋面出現裂縫、圍牆倒塌等災情。中央社記者李先鳳攝 113年4月7日 花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，造成天王星大樓傾斜，大樓住戶康姓女老師回頭救愛貓不幸罹難。中央社記者李先鳳攝 113年4月7日