世界孤独症关注日中智特别行动：当“星星的孩子”成为咖啡师

上海2024年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月2日是第17个世界孤独症关注日。

值此之际，中智白领青年志愿者总队下属中智上海白领志愿者服务队牵手徐汇区就业促进中心，组织中智志愿者前往上海市青少年活动中心"爱•咖啡"自闭症社会实践基地，帮助自闭症青少年们开展社会实践。

孤独症，又称自闭症，是一种伴随终生的发育障碍。《中国孤独症教育康复行业发展状况报告》显示，我国孤独症发病率达0.7%，孤独症谱系障碍人群超过1000万，其中，0至14岁儿童约有300万—500万人。根据我国残疾人普查情况统计，儿童孤独症位列我国精神类残疾的首位。

孤独症儿童被称为"星星的孩子"，他们不善与人沟通，通常活在自己的小小世界里，就像星星一样，在自己的"夜空中"闪耀。

志愿服务期间，中智志愿者以顾客的身份走进实践基地，"星星的孩子"担任咖啡师，引导入座、点单、咖啡制作、端送咖啡。孩子们在基地学会咖啡制作技能是其一，更重要的是增加孩子与陌生人的接触机会，提升语言交流能力。

服务过程中，志愿者们纷纷被孩子们真挚的内心世界所打动，提高了对自闭症的认识，感受到了自闭症孩子面临的成长困境。志愿者们努力关怀这群"星星的孩子"，帮助他们打开心扉，融入社会、健康成长。

中智志愿者曹渊琳发出由衷感慨，"在交流中看到孩子们充满期待的清澈目光，看到他们能够自信地表达，感到这样的志愿活动非常有意义。虽然我的力量十分微薄，但希望能有更多人关注自闭症群体，给予他们理解、支持与关爱，让这些‘星星的孩子’不再孤独。"

最后，双方代表为孩子们赠送礼物。中智上海白领志愿者服务队也会持续关注自闭症青少年群体，期望用我们的关爱与帮助，为每一颗"星星"传递温暖，点亮梦想。

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