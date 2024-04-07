SAE 2024 交通能源可持续发展高峰论坛在上海圆满落幕

上海2024年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月2-3日，由SAE International主办，上海国际汽车城协办，上汽通用泛亚汽车技术中心和博格华纳支持的SAE 2024 交通能源可持续发展高峰论坛在上海嘉定成功举办。

SAE 2024交通能源可持续发展高峰论坛已迈入第二届，聚集了来自国内外的50多位杰出企业家、技术专家和行业学者。他们将通过主题报告、分论坛和圆桌对话等形式，专注于推动交通运输行业高质量发展，共同探讨新时代的能源创新发展。论坛旨在为行业提供有效路径，共同探索低碳化、智能化、绿色化发展，塑造可持续移动出行与交通运输行业的未来。这次论坛将成为重要的交流平台，激发新思路，促进行业创新，推动行业迈向可持续的未来。

本次大会为期2天，由1个主旨论坛和4个主题论坛组成，并以线下和线上同步直播的方式进行。大会重点聚焦于汽车能源和动力技术多元化发展、全生命周期碳足迹、氢基可再生能源、可持续交通动力、电动化转型路径等主题，共同探讨推动未来全球交通运输产业的可持续发展。

大会主席、中国科学院院士、西安交通大学教授郭烈锦在会议上指出，氢能作为未来最有发展前景的能源之一，得到了美国、中国、欧洲、日本等多个国家和地区的广泛认可和投入。其特殊性和优越性也有可能是成为最重要的一次能源，未来的交通能源以氢为主体是非常好的选择。我们需要因地制宜地利用好当地的能源和资源，例如发挥氢的禀赋，发展氢的制、储、运、加技术，从而产生最好的经济社会效益。

SAE International 可持续发展主席Frank Menchaca和上海国际汽车城（集团）有限公司总经理潘晓红为本次大会致开幕辞。



SAE International可持续发展主席Frank Menchaca为大会视频致欢迎辞

Frank Menchaca主席在致辞中提到，SAE是随着现代交通运输业诞生的组织，自成立以来一直致力于制定标准和推动技术发展。在可持续交通解决方案方面，我们关注交通运输业的转型，致力于实现净零排放交通。通过战略合作伙伴关系，我们在电动汽车基础设施、循环经济和人才培养方面取得重要进展。SAE正在与世界顶尖公司合作，推动可持续交通发展。我们正在开发新的技术出版物、定义新的岗位，推动行业的可持续发展。我们的目标是在未来几十年内建立一个以人类福祉为导向的新世界，实现净零排放交通。

潘晓红总经理表示双碳目标已成为全球共识，依靠脱碳、零碳技术创新为支撑和驱动力，成为各国政策和企业战略的重要内容。新能源汽车是全球汽车行业转型的重要方向，也是中国应对气候变化目标的关键战略目标之一。2011年，国内首个电动汽车国际示范区落地汽车城，汽车城全面承担示范区的建设和电动汽车推广应用工作，通过氢能燃料电池和智慧城市基础设施的建设，汽车城不断探索绿色交通和数字化平台赋能双碳发展。未来，汽车城将继续致力于智慧出行设计和园区建设，引领行业发展，为交通能源的可持续发展贡献力量。祝愿本次大会圆满成功，期待各方共同为双碳发展努力。



上汽通用泛亚汽车技术中心 副总经理 王从鹤

上汽通用泛亚汽车技术中心副总经理王从鹤在会议上首次对外公布上汽通用汽车新一代PHEV智电插混系统研发理念和技术亮点。他强调，全新一代PHEV智电插混系统为解决痛点而生，致力于实现真正的性能突破、非凡的平顺驾驶体验以及无与伦比的安全标准，旨在树立插混汽车用户体验的崭新典范，为消费者带来更为卓越的行驶乐趣和可信赖的出行安全。真正意义上做到"真性能"、"超平顺"、 "高安全"。

圆桌讨论以《汽车能源和动力技术多元化发展趋势》为探讨主题，由SAE Fellow、大会执行主席、同济大学韩志玉教授担任主持，SAE Fellow、天津大学尧命发讲席教授，SAE Fellow、上海交通大学汽车工程研究院许敏院长，SAE Fellow、北京思伟特新能源科技有限公司首席执行官胡浩然，SAE Fellow、英国伯明翰大学徐宏明教授、西安交通大学黄佐华教授和康明斯发动机事业部总工程师锁国涛对汽车能源和动力技术多元化发展等话题展开谈论，为行业双碳的发展提供了更多的思路与借鉴。

本次大会聚集了来自吉利控股集团、康明斯、沙特阿美、北京思伟特新能源、中国汽车技术研究中心、长安汽车、广西玉柴、杭州市北航国际创新研究院、广汽研究院、吉利动力总成研究院、比亚迪、博格华纳、一汽研发总院、重庆赛力斯、国联汽车动力电池研究院、上汽捷能、东风汽车、奇瑞埃科泰克、绿传、凯博易控、清华大学、天津大学、华南理工大学、西安交通大学、哈尔滨工程大学、浙江大学等50多位行业专家，共同讨论全生命周期碳足迹、氢基可再生能源、可持续交通动力、电动化转型路径等关键议题。这些精彩议题和专家见解将为交通领域的低碳化和可持续发展提供宝贵启示，助力推动行业向更绿色和智能化方向迈进。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com