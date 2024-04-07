雄安2024年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由河北雄安新区综合执法局指导，《质量与认证》杂志社、中国雄安集团城市发展投资有限公司联合主办的认证认可检验检测行业年会在河北雄安新区举行，共有来自政府、科研机构、检验检测认证机构、获证企业、社会组织代表近300人参加。年会上发布了认证认可检验检测行业年度风云榜共六项榜单。由国际公认的测试、检验和认证机构SGS独立开发的自愿性认证计划——ESG认证服务荣膺认证认可检验检测行业年度风云榜之机构亮点，SGS中国区可持续发展及供应链解决方案副总监李蕾受邀出席颁奖仪式。

检验检测认证行业年度风云榜，旨在促进检验检测认证行业发展，树立行业标杆，倡导创新。该活动由《质量与认证》杂志社主办，自2009年迄今已成功举办16届。



SGS ESG认证服务荣膺行业年度风云榜之机构亮点

ESG信息披露已成为全球趋势，越来越多的投资者和利益相关方开始关注企业在环境、社会和治理方面的表现。随着中国"双碳"目标的推进，ESG也在中国得到了前所未有的关注。2023年我国发布了《关于转发的通知》，从国家层面对ESG信息披露标准、数据质量及第三方机构评价作出规范与建议。除了政策要求，投资领域也愈发重视企业ESG风险，越来越多的企业和组织在各自领域积极践行ESG。

SGS基于目前市场形势，综合多利益相关方的要求，依据对ESG的洞察和过去30年来积累的审核数据，结合现代组织治理理论、ESG治理基本逻辑、全球面临的ESG风险状况和国际公认的权威ESG标准，制定了ESG认证标准及认证体系，为企业提升自身ESG管理和企业出海都提供了解决方案。

SGS独立开发的ESG认证服务以绿色可持续发展为核心，与当下服务业的发展趋势相契合。其优势在于ESG认证服务标准采纳了诸多国际通用标准，如与气候变化相关ISO 14064组织或项目层级温室气体量化与核查、ISO 14067产品碳足迹量化与核查；ISO 37301合规管理体系、ISO 37001反贿赂管理体系；与信息安全隐私安全相关的ISO 27001信息安全管理体系和ISO 27701隐私信息管理体系标准。使得企业在采纳ESG认证服务的同时，可满足多个国际标准的要求，助力企业在全球赢得更多机会和可持续发展优势。

本届评选活动，SGS荣膺认证认可检验检测行业年度风云榜之机构亮点，也充分表现出杂志社、专家组、以及公众对于SGS的大力支持与肯定。

作为国际公认的第三方测试、检验和认证机构，SGS管理与保证事业群提供可持续和ESG服务已超过30年，基于企业的不同需求，为其提供ESG综合服务，包括ESG现状诊断、ESG战略规划、ESG绩效提升与认证、ESG报告验证、可持续采购及可持续供应链建设等，帮助其获得利益相关方信赖的同时，还能够协助企业识别其业务改进机会，提升内部管理能力。

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