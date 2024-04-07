连续九年折桂：捷成汽车再获保时捷中国卓越经销商评选多项大奖

上海2024年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在近日举行的2024保时捷中国经销商大会上，捷成汽车旗下以杭州保时捷中心为首，摘得"卓越保时捷中心总冠军"等多项大奖，成功延续了九年的辉煌历程，再次领跑同侪。

在市场充满挑战与变化的2023年，捷成汽车凭借其战略布局、品牌忠诚度和运营表现，斩获了代表着经销商整体实力的多项殊荣。杭州西湖保时捷中心连续六年夺得全国总冠军，捷成汽车旗下各保时捷中心也展现出非凡实力：南京江宁保时捷中心荣登勒芒组榜首；纽博格林组中, 广州天河保时捷中心和深圳福田及龙岗保时捷中心分别位列第二和第三名。此外，去年开业的海宁保时捷中心在新店组别中拔得头筹。这些荣誉的取得，充分彰显了捷成汽车在行业中的地位与不凡实力。

捷成汽车董事总经理博朗瑞先生（Frederic Bottlang）表示："九次蝉联保时捷中国经销商排名榜首，这是对我们团队不懈努力与追求卓越的褒奖和认可。捷成汽车隶属的捷成集团自创立以来，便以勇往直前的企业精神驰骋商海，而捷成汽车取得的辉煌成就，亦是这种精神的传承与发扬。在此，我要向每一位捷成汽车员工表达深深的敬意，是你们始终如一的付出与贡献，共同铸就了如此耀眼的成绩。"

长期以来，捷成汽车在基础设施、人员发展、技术升级等关键领域投入大量资源。因应保时捷电气化策略，捷成汽车更是加大了对充电设施建设及售后服务的投入，以实现配套服务的全面升级。今年，我们计划在所有运营城市增设充电站，以迎接保时捷新产品矩阵并满足日益增长的充电需求。同时，旗下位于湾仔的香港保时捷中心经过精心改造，以现代化设计焕新亮相，拥抱电动跑车新纪元。

人才始终是捷成汽车发展的核心驱动力。为确保运营团队的专业性，公司特别设立了"捷成汽车人才学院"，并推出"青蓝计划"等一系列培训项目，旨在不断提升员工的专业技能和素养。截至目前，已成功招聘并培训了74名保时捷全球认证的金、银牌技师，更为公司的长远发展奠定了坚实基础。

此外，捷成汽车将企业社会责任融入经营战略。捷成汽车已连续三年全面实现碳中和，为行业树立标杆。旗下各保时捷中心亦积极投身于各项公益活动中，创造可持续的当地社会影响。同时，捷成汽车多年来积极培养年轻车手，推动赛车文化在华发展。

1955年，捷成汽车将保时捷品牌引入香港，2001年又将其带入中国内地市场。明年，我们将迎来与保时捷紧密合作70年这一重要里程碑。面向未来，捷成汽车继续坚守初心，笃行不怠，再创佳绩。

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