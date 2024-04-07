SGS授予黑芝麻智能ISO/SAE 21434:2021汽车网络安全流程认证证书

上海2024年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月3日，国际公认的测试、检验和认证机构SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称"SGS"）为黑芝麻智能科技有限公司（以下简称"黑芝麻智能"）颁发ISO/SAE 21434:2021汽车网络安全流程认证证书，标志着黑芝麻智能已建立起符合ISO/SAE 21434要求的网络安全产品开发流程体系，构筑了企业网络安全风险管控能力，在保障产品及企业的网络安全方面奠定了更为坚实的基础。



SGS为黑芝麻智能颁发ISO/SAE 21434流程认证证书

现场，黑芝麻智能SoC系统软件副总裁游昌海、SGS汽车服务事业部南区总监包岩及双方代表等出席了颁证仪式。



SGS为黑芝麻智能颁发ISO/SAE 21434流程认证证书现场

ISO/SAE 21434是全球公认的汽车行业网络安全标准，它全面规定了道路车辆及其部件和接口的网络安全要求，详细描述了如何根据网络安全问题实现网络安全管理目标。ISO/SAE 21434 被看作一项业界共识，是目前网络安全方面监管和认证机构的重要参考国际标准。

黑芝麻智能SoC系统软件副总裁游昌海表示："近年来，国内智能网联汽车产业蓬勃发展，但随着汽车产品智能化、网联化水平的日益提高，网络安全已经成为汽车安全防护体系中至关重要的一环。本次顺利通过 ISO/SAE 21434 汽车网络安全流程认证，充分证明了 SGS 对黑芝麻智能安全体系持续改进、员工安全意识不断提高以及公司安全文化日益浓厚的认可。黑芝麻智能将一如既往地重视产品安全，严格遵守网络安全、功能安全等国际安全标准体系，为合作伙伴提供更安全、更可靠的产品。"



SGS为黑芝麻智能颁发ISO/SAE 21434流程认证证书双方代表合影

SGS汽车服务事业部南区总监包岩在现场表示："感谢黑芝麻智能对SGS的一贯支持和信任，继功能安全认证之后，黑芝麻智能此次网络安全流程认证的获得，再一次证明了黑芝麻智能始终坚守安全至上，为客户提供安全、可靠产品和服务的决心。我们很高兴能够见证黑芝麻智能在功能安全及网络安全领域的不断探索与研究。期待双方进一步加强合作，携手发挥技术与专业优势，推动智能汽车研发和应用的标准化建设，为用户带来更加安全、更高品质的智能电动汽车新体验。"

SGS全球汽车安全技术中心能为整车厂和零部件供应商提供一站式解决方案，主要业务涵盖车辆、车规级芯片、半导体的功能安全，ASPICE，ISO 21448 SOTIF，ISO/SAE 21434信息安全等，并提供技术培训，技术咨询，技术服务，审核认证等服务。全球技术中心负责人Martin Schmidt是ISO 26262的发起者和起草人之一，目前SGS的汽车功能安全专家超过80人，已经为全球客户颁发ISO 26262功能安全及信息安全认证证书超800张。

未来， SGS将一如既往，助力更多企业伙伴的功能安全和汽车网络安全的发展，为汽车行业更安全、可靠、稳定的发展提供专业支持。

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