强生宣布收购Shockwave医疗公司

提升强生在心血管领域的能力，助力重塑心血管治疗领域格局并持续改善患者预后

在高速增长和创新导向的心血管介入领域，夯实强生医疗科技的市场领导地位

加速强生和强生医疗科技的销售和利润增长

新泽西州新布仑兹维克市和加利福尼亚州圣克拉拉市2024年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月5日，强生公司（纽交所: JNJ）和Shockwave医疗公司（纳斯达克：SWAV）宣布达成最终协议，强生将以每股335美元的价格现金收购Shockwave的所有流通股。本次交易总价值约为131亿美元，包括收购现金在内。该交易已得到两家公司董事会批准。

收购Shockwave将进一步夯实强生医疗科技在心血管介入领域的市场领导者地位，并加速其向更高增长的市场转变。心血管介入领域是目前全球增速最快的医疗科技市场之一，拥有大量未被满足的患者需求。随着Shockwave的加入，强生医疗科技的心血管产品组合将扩展到心血管介入领域中两个增速最快的创新领域——冠状动脉疾病（CAD）和外周动脉疾病（PAD）。强生医疗科技此前已成功收购心脏复苏领域的领导者Abiomed，并于近期收购了创新公司Laminar，其左心耳封堵技术用于治疗非瓣膜性心房颤动（AFib）。这些收购填补并夯实了强生由Biosense Webster产品组合在心电生理领域所建立的全球领导地位。交易结束后，强生医疗科技将在四个高增长心血管领域细分市场拥有行业领导者地位。

Shockwave是全球第一家提供冠状动脉血管内碎石术（IVL）的公司，致力于为治疗CAD和PAD的钙化病变提供创新解决方案。冠脉钙化病变可能导致心肌供血不足，从而引发心绞痛等严重的心脏疾病。IVL是一种用于治疗冠脉钙化病变的经导管微创技术。该技术通过使用声压力波来处理钙化病变，可在治疗CAD和PAD时帮助改善血管顺应性，通常与支架置入术联合使用。Shockwave是目前唯一提供商用IVL技术的公司，已为全球近400,000名患者提供了安全、简单、高效的治疗方案。此外，Shockwave还于近期收购了Neovasc公司，该公司开发了专注于缓解难治性心绞痛症状的Reducer系统，拥有广阔的市场潜力。该技术当前正在美国进行临床研究，并已在欧盟和英国获得了CE认证。

强生董事会主席兼首席执行官杜安卿（Joaquin Duato）表示："强生公司持续深耕创新制药和医疗科技领域。在心血管疾病这一全球头号致死疾病的治疗方面，我们拥有深厚的积淀。收购Shockwave公司及其前沿的IVL技术不仅将加速提升我们在心血管介入领域的影响力，更将为我们的病患、股东和医疗健康体系带来更大的价值。"

强生执行副总裁兼医疗科技全球主席史明德（Tim Schmid）表示："Shockwave为我们带来了前所未有的机遇，将进一步提升我们在医疗科技领域的领导地位，助力我们在更多高增长领域扩展业务，最终重塑心血管疾病治疗的未来。Shockwave拥有全球领先的IVL技术及强大的产品管线。我们期待将Shockwave的解决方案引入强生医疗科技，并让全球更多医生能够使用到该技术。"

Shockwave总裁兼首席执行官Doug Godshall表示："Shockwave通过开创性的血管内碎石术改变了复杂钙化动脉疾病的治疗方法，我们的使命是让全球患者获益于这一卓越技术。Shockwave以专业立身并始终将改善患者预后作为我们的关注重点。在加入强生这一更大、更多元的组织后，我们有信心能够进一步巩固IVL技术作为全球治疗标准的地位。同时，非常感谢我们的团队，正是他们的非凡努力和高度热忱成就了今天的里程碑。我相信，强生是我们最好的伙伴和归宿，来谱写激动人心的崭新篇章。"

关于该交易的完整内容（包括前瞻性声明），请参考：https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-to-acquire-shockwave-medical

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