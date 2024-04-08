暢遊港都！高雄承億酒店私人遊艇亮相，CP值超高的5大亮點超誘人，360° 海景打造輕奢之旅

隨著大地回春，是時候該計畫一趟放鬆之旅了！如果假期太短不能出國，那也沒關係，快來跟著「 高雄承億酒店TAi Urban Resort」來趟輕奢華的港都漫遊，美食搭配美景，還能登上私人遊艇享受海風，絕對讓你有五星級感受～ by Rose Tai- 2024/04/08 更新 Photo / 高雄承億酒店、RT 2022秋季才開幕的高雄承億酒店以絕美又融合港都元素的裝潢，和攜手高雄市立圖書總館打造在地文化美學及城市旅程趣味受到關注。今年初承億酒店順利取得星級旅館評鑑五星等級的認證，成為台灣唯一擁有私家遊艇的五星級酒店。隨著越來越多大型演唱會移師高雄，今年初還有黃色小鴨炫風，讓承億酒店的住房率也居高不下。若是你想來趟不一樣的港都體驗，那麼快來看看我們整理的5大亮點！ 高雄承億酒店5大亮點｜私人遊艇暢遊港都 承億酒店2022年就申請雙碼頭雙泊位，今年初終於塵埃落定，成為台灣唯一擁有私家遊艇的五星級酒店，遊艇全長46尺，配有隱藏式升降液晶電視、頂級KTV影音設備、環繞音響系統、廚房、淋浴洗手間及雙人寢室，登上遊艇後就能在船艙內透過少有的全景玻璃設計享受360° 海景，走到外面則可感受海風徐徐吹拂臉頰，真的是人生一大幸福。 除了提供房客私人預約會，現在還推出「輕奢海上」住房專案，平日搭配入住經典和式雙人房，就可以2人成行搭遊艇出海！每趟遊艇航程時間約50分鐘，目前出航時間為早上11:00、下午16:00（每週二除外）。如果在遊艇上想要一邊吃點心一邊看風景，則可以選擇加購～無論是和閨蜜出遊，還是浪漫約會，都非常適合來趟輕奢之旅。 詳細訂房資訊看這裡 高雄承億酒店5大亮點｜絕美海景看到飽 每每看著大海就想要唱《聽海》嗎？或是一看到大海就覺得心情好好～那麼入住承億酒店的話，絕對會讓你有「哇～我真的在度假」的感覺。承億酒店離高雄港不遠，可以散步前往港口吹風散心，若是不想離開舒服的酒店也沒關係，除了可以待在面向高雄城市和海景景觀的房間外，還可以前往「高空懸挑透明無邊際泳池」，若是你沒有懼高症，絕對要嘗試看看！可以一邊游泳一邊看著透明泳池地板，真的會有種在天空上漂浮的錯覺。如果想要在退房前再好好享受一下飯店設施和美景嗎？那麼絕對不能錯過擁有豐富藏書的「閱讀廣場」，無論是兒童、歷史、地理、文學類通通都有，都是酒店特地到獨立書店精心挑選的書籍。