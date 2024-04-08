索迪斯出席2024世界大健康博览会，共话中国康养行业高质量发展

武汉2024年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为全球可持续餐饮和价值体验的领导者，索迪斯受邀出席2024年世界大健康博览会中法大健康产业论坛并发表主题演讲。

正值"世界卫生日"到来之际，以"健康共同体，科技创未来"为主题的2024年世界大健康博览会（简称"健博会"）于4月7日至10日在武汉国际博览中心隆重举行。本届健博会由湖北省人民政府、国家卫生健康委员会、武汉市人民政府主办，搭建了全球大健康领域成果展示和交流平台，推进大健康领域产业和区域间合作。

索迪斯大中华区董事总经理韩意莎（Isabelle HANNEDOUCHE）女士、索迪斯政府、公共及企业事务负责人，华中&华西总经理韩青（Grace HAN）女士、索迪斯医疗事业部总监沈培贤（Leisa SHEN）女士受邀出席了于4月8日举办的2024世界大健康博览会中法大健康产业论坛。本次论坛的主题是：数智创新赋能中法大健康产业。论坛上，韩意莎（Isabelle HANNEDOUCHE）女士发表了关于"以高效优质服务助力中国康养行业高质量发展"的主题演讲，探讨如何以本土化的方式，更好地满足中国老龄化社会下的康养市场需求，推动老年健康问题的解决和健康福祉的提高，共话中法大健康产业发展。

一直以来，索迪斯不懈追求为人们在学习、工作、康复和娱乐的各种生活场景中带来有价值的体验，在全球范围内长期合作6000余家医院，聘用4000多名营养师，是全球领军的医疗系统营养师雇主。自2003年进入中国医疗市场，索迪斯为多家大型医院提供综合性和多样化的餐饮服务和部分综合设施管理服务，目前年供应餐次超过10,000,000份。作为立足本土近三十年的法国企业，索迪斯有着丰富的JCI国际认证、三甲等级评审经验。针对中国人口老龄化的严峻挑战和康养行业与日俱增的需求，索迪斯始终以客户和消费者需求为中心，提供全方面解决方案，构建优质高效的服务体系，不断提升服务质量和满意度，促进中法大健康产业的创新发展。

索迪斯大中华区董事总经理韩意莎（Isabelle HANNEDOUCHE）女士表示："很荣幸能够为中国的大健康事业贡献一份力量，通过我们卓越的服务让更多老年人享受晚年生活。恰逢中法建交六十周年，索迪斯定会秉承"立足中国，服务中国"的坚定决心，提供优质服务。我们也期待与更多的医疗体系建立强有力的合作伙伴关系，助力中国康养行业的高质量发展。"

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