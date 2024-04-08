平安少儿无忧门急诊医疗保险（互联网）孩子就诊好帮手

福州2024年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 最是一年春好处，万象更新正当时。为深入贯彻国家金融监督管理总局要求，践行金融工作的政治性、人民性，平安人寿福建分公司启动“普惠金融推进月”行动。

针对普惠大众客户保障较低、抗风险能力偏弱的特点，我司立足保险保障，丰富普惠性保险产品供给和服务创新，提供多种保费亲民、保障责任丰富、保障额度高、覆盖范围广、赔付门槛低的普惠性保险产品和服务，多方位满足大众多元化保障需求，让更多民众获得实惠。

平安少儿无忧门急诊医疗保险（互联网），孩子健康成长的防护墙

孩子的健康成长，是父母最关心的事，孩子生病了，是父母最揪心的事情之一，孩子看病一次动辄几百块，也是一笔不小的花销。平安人寿推出平安少儿无忧门急诊医疗保险（互联网）（下称少诊无忧WS），为0-17岁未成年人提供1年期门（急）诊医疗费用保障，保障因意外、疾病导致的社保范围内的门（急）诊医疗费用，孩子就诊不用愁，减轻父母的医疗负担。

产品特色：疾病、意外都报销，双重守护；全年门诊不限次，随需随用。

推荐投保人群：宝宝年纪小，身体抵抗力未健全，看病一次动辄几百块，需要更细致的呵护，选择少儿无忧门急诊（互联网），从此宝宝就诊不用愁。

投保年龄：出生28天-17周岁

保险期间：1年

等待期：30天（意外无等待期）

保障范围：因意外伤害或疾病导致的社保范围内门（急）诊医疗费用

单次给付限额：800元（详见产品首页保障详情或保险条款）

单次给付免赔额：100元（3天内同一医院同一科室只扣减一次免赔额）

给付比例：80%（投保有社保版本但未经社保报销的给付比例为40%）

医院范围：二级及以上社保定点医院普通部+平安人寿定点医院（平安人寿定点医院可在平安金管家APP首页-保单服务-服务办理-更多-定点医院中查询）

客户咨询渠道：

中国平安人寿保险股份有限公司为您提供电话服务、在线服务等服务方式，您可根据个人需求进行服务办理。

（1）电话服务：您可拨打全国统一客服电话95511，人工服务时间是8:00-22:00。

（2）在线服务：您可通过平安金管家APP在线咨询、办理在线核保、批改、保全、退保、理赔和投诉处理等保单全流程服务。

服务区域：

中国平安人寿保险股份有限公司在35个省市设立分支机构，但因以下原因，该产品仍存在部分地区服务不到位的风险，您可通过电话或平安金管家APP等方式进行服务办理。

（1）未设立分支机构

（2）该产品在部分区域未达销售要求

重要提示：

少诊无忧WS由《平安少儿无忧门急诊医疗保险（互联网）》提供，由中国平安人寿保险股份有限公司承保、负责理赔。 给付比例：若投保时您告知被保险人已参加基本医疗保险或公费医疗保障，但在医院或定点医疗机构就诊时未从基本医疗保险或公费医疗取得医疗费用补偿的，赔付比例为40%；在其他情况下，该赔付比例为80%。 补偿原则：若被保险人已从其他途径（包括基本医疗保险、城乡居民大病保险、公费医疗、工作单位、本公司在内的任何商业保险机构等）取得补偿，我们在保险金给付上限内对剩余部分按本主险合同的约定承担相应的保险责任。 被保险人同一天（零时起至二十四时止）在同一医院同一科室所进行的门（急）诊治疗，或被保险人同一天（零时起至二十四时止）在同一定点医疗机构的同一科室所进行的门（急）诊治疗视为一次就诊。 免赔额：（1）单次给付免赔额为100元；（2）对于每次理赔申请，若被保险人在同一医院的同一科室或在同一定点医疗机构的同一科室进行多次门（急）诊治疗，且治疗时间跨度大于1个自然日的，自最早就诊日开始每连续3个自然日为一个周期，我们在给付门（急）诊医疗保险金时每个周期只扣减一次免赔额（100元）。非同一次理赔申请不连续计算就诊日期或合并计算免赔额。 本保险合同为不保证续保合同。本产品保险期间为一年。保险期间届满，投保人需要重新向保险公司申请投保本产品，并经保险公司同意，交纳保险费，获得新的保险合同。若保险期间届满时，本产品已停止销售，我们不再接受您的投保申请，但会向您提供投保其他产品的合理建议。 本资料所载内容仅供您理解保险条款所用，在某些情形下，我们不承担给付保险金的责任。具体保险责任、责任免除或减轻、合同解除及其他与您、被保险人、受益人有重大利害关系的内容详见保险条款。

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