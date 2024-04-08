PADI 成为2024艾菲可持续发展奖合作伙伴

北京2024年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 艾菲奖大中华区正式官宣 PADI 成为艾菲可持续发展奖合作伙伴，未来将与 PADI 一起携手推动品牌商业向善，自然向好，共同探索可持续发展未来！

2023年11月29日，艾菲可持续发展奖在艾菲国际论坛首日现场重磅开启，该奖项旨在表彰以可持续经营和社会责任为基础，为社会和环境贡献力量并取得实际成效和积极社会影响的优秀实践作品。海洋是世界上最大的自然生态系统，在实现人类经济社会可持续发展、应对气候变化等方面发挥着不可或缺的作用。

PADI 大中华区总裁楼彦女士正式加入2024大中华区艾菲可持续发展奖理事会。未来， PADI 爱海洋将与其他可持续发展伙伴一起，协助优化奖项赛事运营，引领、启迪和表彰可持续发展项目及其实践者！

作为 PADI 大中华区负责人，楼彦女士目前全面负责海洋文化和运动推广、海洋公益传播、潜水教育和安全标准的工作。她于2016年加入 PADI ，在她的领导下，PADI 大中华区在致力于推广海洋文化和运动的同时，积极参与海洋环境保护工作。基于对环境保护的长期承诺，PADI 通过其课程设置和与志同道合、使命驱动的组织建立合作关系，引领数百万人积极探索和保护海洋。

3月27日，大中华区艾菲可持续发展奖理事会在PADI北京办公室成功举办。多位来自食品、饮料、科技、环保等多个领域的资深从业者，围绕可持续发展奖的定义、类别划分、可持续发展领域发展痛点及趋势等话题展开深入讨论，群策群力共建艾菲可持续发展奖。

艾菲奖大中华区董事总经理徐浩宇在会上分享了过去一年大中华区艾菲在各个方面所取得的成果，并对2024艾菲可持续发展奖的战略规划进行了详细介绍。他表示："可持续发展不仅关乎环境保护，更关乎人类未来的生存与发展。我们需要通过创新和实践，让可持续发展真正成为推动社会进步的重要力量。大中华区艾菲希望携手更多合作伙伴，通过引领启迪表彰可持续发展领域实效案例及其从业者，让可持续发展理念深入营销实战的各个环节，从而为整个行业创造更多的可持续发展机遇与可能性。"

PADI大中华区总裁楼彦女士以PADI可持续发展领域的具体项目切入，逐层介绍了PADI的使命愿景以及品牌故事。楼彦表示："可持续发展不仅局限于市场部和战略部的职责范畴，它涉及到公司整体的战略规划和业务提升。战略部在推动可持续发展时，更注重业务的整体进步，而非单一的广告效应。同时，对于奖项的评定，我们不应仅局限于营销层面，而应将其范围扩大至可持续发展和业务发展等多个领域，以此突破传统广告的界限。"

在此次理事会上，来自各领域的理事会成员从自身的专业领域出发，对艾菲奖可持续发展奖的建设提出了宝贵的建议与看法，并就奖项的类别定义、行业热议话题等进行了深入的交流与探讨。相信在大家的共同努力下，艾菲可持续发展奖道将迎来更加广阔的发展前景，为社会的可持续发展贡献更多的力量。

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