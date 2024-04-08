法国电视将采用TVU云+5G/星链的融合性体系化方案直播巴黎奥运火炬传递

上海2024年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着盛夏钟声的临近，2024年夏季奥运会火炬传递的征程即将开启。从5月8日起，这束象征和平与希望的火焰，将历时80天，穿越法国的64个城市和12个大区，最终汇聚于巴黎的璀璨星空之下，点燃奥运圣火。这场名为"共享阳光"的传递活动，旨在将奥运精神的光芒洒向每一位民众，温暖每一个心灵。

在这一历史性的时刻，法国电视作为2024年巴黎奥运会和残奥会的官方合作媒体，以前瞻性的视野，推出了创新之作——France.tv巴黎2024奥运频道。这一频道将于5月8日正式开播，为观众呈现一场前所未有的奥运视觉盛宴。更为引人注目的是，法国电视与TVU携手，借助100%云+5G/星链网络的云制播综合方案，为全球的观众实时直播奥运火炬传递的每一个精彩瞬间。这是一场科技与体育的完美融合，也是广电行业新质生产力的一次惊艳亮相！



法国电视奥运频道

法国电视希望借助奥运火炬抵达法国这一重要时刻，汇聚全国民众的瞩目与关注。届时，France.tv巴黎2024频道将通过France.tv应用程序、互联网电视以及其他数字平台载体，每日提供长达10小时的火炬传递实时直播，紧密跟进火炬接力1625公里的完整旅程。

为促进环境的可持续发展，法国电视正在革新直播手段，计划通过云技术、5G、星链网络以及无人机等先进解决方案，实现奥运火炬接力环节的创新直播。为达成这一目标，法国电视经过近两年的技术考察和验证，最终选择与TVU深度合作，运用其提供的一整套融合性体系化制播方案，包括The One全能型背包、TVU Anywhere手机直播应用、TVU RPS Link 5G版远程制作系统、TVU Producer云导播、TVU Partyline云互联等等，在5G/星链网络技术的强大支持下，来打造一套高效、集约、绿色的全新内容生产工作流模式。



法国电视演播室导播人员正在运用TVU Producer云导播进行多机位的远程直播制作

法国电视技术总监兼信息官Frédéric Brochard阐述道："这一创新方案能在控制成本的同时保持法国电视对高质量内容的执着追求，更大幅度提升了内容生产的多样性和灵活性。"

法国电视体育总监Laurent-Eric Le Lay表示："实时直播奥运火炬的传递，是一项独一无二的服务，与我们对2024年巴黎奥运会及残奥会报道的高标准方向不谋而合。这一创新使我们能够迎接挑战，为观众提供80天火炬接力密切追踪的机会，期间将呈现更加丰富多彩的内容。"

对于简单的现场制作，TVU的方案已极具领先性，但是，当其应用于规模如此庞大的活动，包括现场移动直播、多机位同步切换、图文渲染、解说评论、音频混音、实况对讲和节目播出等环节时，就是前所未有的创新之举。除此之外，为确保对火炬之旅的可靠呈现，该项目借助亚马逊云(AWS)的基础设施，保证了卓越的制播体验。通过贯穿整个媒体工作流程的TVU融合性体系化解决方案，此次合作将首次实现超大型活动的端到端云制播，为法国电视更加高效的实现复杂内容的制播打开了广阔的想象空间。



法国电视播出部门的工作人员正在使用TVU Channel云播出进行多个平台的节目播出管理

法国电视技术创新和人工智能总监Romuald Rat表示："通过此次合作，法国电视与TVU共同为未来广播业树立了新的标准——注重创新、可持续性，并利用云技术深化粉丝互动体验。选择100%云制播模式，使我们相比传统广播方式，显著降低了碳足迹，减少了数十吨二氧化碳排放。"

TVU首席执行官Paul Shen表示："与法国电视的合作彰显了团队协作精神，更展现了对传统模式的挑战与突破。这不仅是创新领域的里程碑，更是为整个行业树立了新的标杆。可及与可持续的未来广播技术已然来临，它将为全球观众开辟获取更多精彩内容的新天地！"

期待通过TVU的100%云+5G/星链技术解决方案，法国电视能够成功捕捉并呈现奥运火炬传递的每一个难忘瞬间，为观众带来一场精彩与感动交织的视觉盛宴。这既是技术创新的胜利，也是可持续广播的典范，并将行业未来发展推向了新的高度，展现了这一新质生产力所创造的无限可能！

Suki Wu，[email protected]

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