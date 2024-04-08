上海大都会海逸酒店荣获TTG中国旅游大奖上海最佳中档酒店

上海2024年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 上海大都会海逸酒店于3月28日在上海举行的第17届年度TTG中国旅游大奖颁奖典礼暨晚宴上荣获上海最佳中档酒店奖。TTG中国旅游大奖由TTG TRAVEL TRADE PUBLISHING的TTG CHINA主办，由TTG旗下七大刊物的忠实读者、旅行专家、旅行社以及目的地管理机构等旅游行业领域的专业人士通过投票选出，目的是为了表彰在大中华区内表现卓越的旅游行业组织。

上海大都会海逸酒店于2022年9月正式对外营业，共设有792间客房，设施齐备、设计时尚、简约舒适。酒店客房包括高级房、豪华房以及豪华露台房。部分豪华房可俯瞰历史悠久的真如寺及其邻近花园的全景。豪华露台房设有舒适的卧室和宽敞的露台，并配有遮阳伞和休闲餐桌。所有客房均提供有线和无线宽频上网服务。客房还配有特色飘窗沙发床，液晶平面电视，蒸气熨斗及熨衣板，迷你小厨房兼带独立冰箱及冷冻雪柜。位于酒店一层的【咖啡厅】自助餐区提供各地佳肴，囊括一系列亚洲、中式及环球美食。【逸廊】酒吧也位于酒店一层，欧洲皇室风格的奢华装潢，环境休闲舒适，提供经典英式下午茶、特色鸡尾酒和各式酒类及饮品，实为三五知己相约或商务小聚的不二选择。设备完善的健身中心配备有一系列自由重量及心肺训练器械，还包括瑜伽房、桑拿及蒸气浴等设施。长度达25米的室内恒温游泳池带有日光天窗，含独立小童池及水力按摩池。宾客可以在这里舒展身心，使疲劳尽消，焕发一身光彩。



大都会海逸酒店外观



露台房

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大都会海逸酒店总经理岑永瀚先生表示："我们非常高兴能获得TTG中国旅游大奖颁发的「上海最佳中档酒店」奖项。大都会海逸酒店完善精致的设施、优质的服务以及高性价比受到了旅游行业领域专业人士的认可，我们也将不负众望，继续努力提升酒店整体质量，为更多的商务和休闲客人提供典雅舒适的住宿体验。酒店坐落于普陀区地标项目‘高•尚领域’内，除了拥有地铁11号线/14号线交汇点的便利位置，‘高•尚领域’内的商业配套也在逐渐完善。今后伴随真如商圈崛起，酒店将联合周边业态，提供更丰富、更高品质的服务项目，助力真如地区打造安居乐业、乐享生活的都市高品质生活圈。"

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