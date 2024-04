Exness 通过与 LALIGA 建立战略合作伙伴关系，提升其在拉丁美洲的影响力

Exness 与传奇足球联赛合作,提升其在拉美地区的地位。

塞浦路斯利马索尔2024年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球最大经纪商之一 Exness 宣布成为 LALIGA (西班牙足球甲级联赛)在拉丁美洲的官方区域合作伙伴。LALIGA 拥有皇家马德里 (Real Madrid)、巴塞罗那足球俱乐部 (Barcelona FC) 和马德里竞技俱乐部 (Atletico Madrid) 等传奇俱乐部,仅在拉丁美洲就已积累数亿足球迷。凭借 LALIGA 引人瞩目的知名度,这项具有里程碑意义的赞助将提升 Exness 在这一关键战略地区的影响力。

Exness strengthens its position in LATAM with Strategic LALIGA Partnership