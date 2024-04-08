Exness 通过与 LALIGA 建立战略合作伙伴关系，提升其在拉丁美洲的影响力

Exness 与传奇足球联赛合作，提升其在拉美地区的地位。

塞浦路斯利马索尔2024年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球最大经纪商之一 Exness 宣布成为 LALIGA （西班牙足球甲级联赛）在拉丁美洲的官方区域合作伙伴。LALIGA 拥有皇家马德里 (Real Madrid)、巴塞罗那足球俱乐部 (Barcelona FC) 和马德里竞技俱乐部 (Atletico Madrid) 等传奇俱乐部，仅在拉丁美洲就已积累数亿足球迷。凭借 LALIGA 引人瞩目的知名度，这项具有里程碑意义的赞助将提升 Exness 在这一关键战略地区的影响力。



Exness strengthens its position in LATAM with Strategic LALIGA Partnership

LALIGA 和 Exness 之间的合作将延续两个赛季：2023/2024 和 2024/2025 赛季。这一全球最大的足球生态系统完全契合 Exness 的计划。Exness 致力于在整个地区提升其品牌知名度并进一步巩固公司可靠和诚信的价值观。通过 LALIGA 的品牌元素，该地区的球迷将有机会与 LALIGA 球队、现任和退役球员一起享受一系列激动人心的活动和体验。

Exness 首席营销官 Alfonso Cardalda 表示："能够出于对足球的共同热爱，与拉丁美洲人民建立联系，令我们感到非常兴奋。通过与 LALIGA 携手合作，我们能够进入该地区的核心地带，在那里，足球不仅是一项运动，更是一种生活方式。"

LALIGA 的执行董事 Jorge de la Vega 强调说："我们坚信，该协议有助于加强我们与球迷之间的联系，也有助于强化我们与新合作伙伴 Exness 之间的关系。携手合作，我们将取得更大的成就。"

与极具影响力的 LALIGA 的合作，能够提升 Exness 品牌的知名度和认知度。作为该顶级联赛值得信赖的合作伙伴，Exness 将更积极地融入当地社区，推动强劲的品牌联系。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com