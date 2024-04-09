日全食的奇异景象在全美掀起热潮 拜登暗讽特朗普曾不带防护镜：别犯傻

北美的日全食在星期一（4月8日）掀起了狂热，这场令人惊叹的天文奇观吸引了数千万人，融合了科学、商业和各地的庆祝活动。 美西时间星期一上午11点07分，明亮的太阳被月球的阴影遮住，使墨西哥太平洋海岸陷入黑暗，然后它以超音速横越美国，最后来到加拿大大西洋沿岸，美东时间下午3点46分在纽芬兰结束。 日全食持续的时间长达4分28秒，具体时间取决于观察者的位置，这段时间伴随着许多其他奇异的日食效应。在正午时分，像是黄昏突然降临，一些星星空中闪烁，气温有所下降，日食“阴影带”也在大地上闪烁。鸟类和其他野生动物有时会安静下来，静止不动。 太阳的日冕从月球后面发出光芒，让人惊叹不已。沿着“日全食路径”，人们接连举行庆典、观赏派对甚至集体婚礼。 墨西哥海滨城市马萨特兰的36岁居民保琳娜·纳瓦（Paulina Nava）说：“这太壮观了。我从未见过这样的景象。” 她补充道，人们“尖叫，鼓掌，有些人在拍照，另一些人在亲吻”。前往该城市的墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）形容这是“非常美丽、难忘的一天”。 在数千英里之外的加拿大蒙特利尔市中心，办公室职员从摩天大楼里涌出，戴着观日食眼镜用手机纪录下影像。26岁的艾丽卡·帕克（Erica Park）说：“我的心跳得非常快”。 全程进行网络直播的美国国家航空航天局（NASA）称，日全食路径宽115英里（185公里），有近3200万美国人住在这个区域能够看见，另外还有1.5亿人居住在距离日全食路径不到200英里的地区。 美国德克萨斯州、阿肯色州、俄亥俄州和缅因州等各州主要观赏日全食的地点，酒店和短租住所早在前几个月就被订满。 在德克萨斯州英格拉姆的巨石阵二号公园（Stonehenge II），这里是复制英国史前建筑遗迹“巨石阵”的地方，有来自世界各地的日全食观看者聚集在一起，不受多云的天气所影响。 来自德克萨斯州弗洛雷斯维尔57岁的珍妮·林·亨特（Jeni Lyn Hunter）和她60岁的丈夫查尔斯·吉罗里（Charles Guillory）来到这里。亨特说：“这对我来说意义重大，因为我患有癌症第四期，但我不会放弃，这是生命之阳的重生。”