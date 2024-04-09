從一身負評蛻變成國民天后！IU李知恩演出的五部韓劇代表作&造型解析

國民天后IU (李知恩)，不僅歌唱實力堅強，演技更為一流，這回就幫大家整理IU所演出的《漂亮男人》、《製作人的那些事》、《步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》五部韓劇的劇中造型解析。 by 美麗佳人編輯部- 2024/04/09 更新 Text/Jim Liao Photo/網路、IG@wwwwwwn88 深受粉絲愛戴的韓國女星IU李知恩，出道至今11年的時間，雖走紅的快，卻也經歷了腥風血雨的轉型期，最低潮時，除了得忍受做作、自大、虛偽等人身辱罵，更在音樂、演技上飽受抨擊。 不過，IU自信且做自己的特質，讓她在這似不順遂的演藝生涯中，找到了自身價值，並從國民妹妹身分畢業，成為了國民天后，不僅音樂作品多了幾分成熟韻味，造型上也捨棄以往的小女孩形象，轉變成知性輕熟的風格，透過IU這幾部代表作品，可一探曾經那個清純小女孩成為女神的造型蛻變過程。 延伸閱讀 漂亮男人 改編自韓國漫畫家千桂英的同名漫畫，《漂亮男人》敘述著擁有著出眾外貌的男主角獨孤馬特（張根碩飾），為了解開母親過世前所留下關於他身世之謎的暗號，而所展開的故事。在劇中，IU所飾演的金普通是位癡迷於男主的花痴，但卻也是協助他在過程中成長的重要推手。 造型方面，IU以搞怪風趣的風格出發，不僅色彩艷麗，更多次以古怪的時尚搭配登場，好比印滿小碎花的洋裝，搭配adidas運動外套，配上玫瑰花酒紅色頸鍊，又或是身穿亮紅色的披肩外套，並將聖誕襪充當為包包等如此無俚頭穿搭，讓IU完美詮釋金普通奇特大花痴的形象。 另外，則是穿著青春洋溢的吊帶褲裝、英式風格大衣搭配大紅色嘴唇包等造型，都格外凸顯IU在劇中活潑單純的傻氣模樣！ 製作人的那些事 由王牌編劇朴智恩所指導的《製作人的那些事》，描述著四位電視台綜藝部製作人之間的生活趣事，而IU所飾演的女二趙仁英 (Cindy)是位擁有著扑克臉，出道多年的冰山美人，但在經過與大家相處後，逐漸地對外界敞開自己的心房。 在劇中IU雖然穿著多變，不過整體風格還是以清純、氣質、少女概念為方向，像是牛仔吊帶褲搭上白T-shirt、玫粉色無袖襯衫等，其實都與IU私下穿搭並無太大差異。