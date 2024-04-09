掉手機別擔心！Google將推尋找裝置功能 讓10億台安卓幫你找

圖／Google 殷名慧 綜合報導 / 台北市 iPhone有「尋找（Find My）」App，可協助用戶尋找蘋果的其他產品，像是iPhone、iPad等。而Google於今（9）日在官方部落格宣布，全新的「尋找我的裝置（Find My Device）」功能，正向世界各地的Android裝置推出，首先從美國和加拿大開始。將可以透過超過10億台的Android裝置組成的群眾外包網路，「尋找我的裝置」可以快速、安全地找到遺失的Android裝置和日常用品。 Google表示，Android裝置的「尋找我的裝置」有下列5種方法可以尋找： 1.定位離線設備 若Android裝置處在離線狀態，仍可透過撥打電話或地圖APP查看遺失的Android手機和平板電腦位置。官方還提到，新款手機Pixel 8和Pixel 8 Pro採用專門的Pixel硬件，不幸手機遺失時為關閉或電池電量耗盡狀態，也能尋找到這些裝置。 2.使用相容的藍牙追蹤器尋找日常物品 5月起可在「尋找我的裝置」APP應用程式中使用Chipolo、Pebblebee等藍芽追蹤器定位鑰匙、錢包或行李等日常物品，並將與Android和iOS上的未知追蹤器警報相容，避免遭到跟蹤。 圖／Google 3.「尋找附近物品」功能 有時我們要找的東西就在身邊，但怎麼找就是找不到，需要透過額外方法找到它，此時有「尋找附近（Find