拜登、特朗普谈关键国内政策问题

民主党2024年总统候选人、美国现任总统乔·拜登（Joe Biden）和共和党推定提名人、前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在关键的国内外问题上持有截然不同的观点。 以下是每位被提名人在国内政策上的立场的概述。 生殖权利 拜登：根据2024年3月7日年白宫的一份情况说明书，拜登行政当局保护了堕胎的机会，其中包括：食品药品管理局（FDA）批准的药物堕胎；捍卫了获得紧急医疗服务的机会； 支持为生殖保健而旅行的能力；加强获得高质量、负担得起的避孕药具的机会；保护患者和医疗保健提供者的隐私；并确保获得准确的信息和法律资源。 2024年3月26日，拜登表示，“如果美国给我的是一个民主党的国会，我向你保证，卡玛拉（·哈里斯副总统）和我将恢复‘罗伊诉韦德案’，使其再次成为这片土地的法律。”他还在2024年3月8日警告说，“各州正在通过禁令，将对实施堕胎手术的医生进行刑事惩罚，迫使强奸和乱伦受害者离开自己的州去接受治疗。现在，支持‘让美国再次伟大’（MAGA）的共和党人和唐纳德·特朗普希望通过一项对选择权的全国禁令。大家要认真对待这件事，因为这就是他们要去的方向。听我说，我的回答响亮而清晰：在我的治下，这不会发生。” 特朗普：特朗普在担任总统期间提名的三名最高法院大法官改变了法院的平衡，导致“罗伊诉韦德案”被推翻，将堕胎合法化的决定权送回了各州。 特朗普于2024年4月8日宣布，他认为堕胎立法的权力应该留给每个州。此前，他建议在全国范围内禁止妊娠15周后的堕胎，他说：“15周似乎是人们认可的数字”。 经济 拜登：2023年12月5日，拜登在波士顿发表讲话时表示，美国经济创造了1400万个新工作岗位，比任何一位总统在四年任期内创造的就业岗位都多；经济增长创历史新高——仅上个季度就超过5%；失业率连续20个月低于4%，通胀率是全球所有主要经济体中最低的。拜登签署了《通胀削减法案》和《基础设施投资和就业法案》，这些法案批准了5500亿美元的新支出。 特朗普：根据他的竞选网站，在他担任总统期间，“唐纳德·J·特朗普总统通过了创纪录的中产阶级税收减免，将儿童税收抵免翻了一番，并削减了比以往任何一届行政当局都多的扼杀就业的监管规定。结果，实际工资迅速增加，家庭收入中位数达到我国历史上最高水平，而贫困率则创下历史新低。” 移民/边境安全 拜登：拜登总统支持参议员的两党边境安全法案，该法案将为安全提供数十亿美元的额外资金，并使他能够在每日和每周的边境相遇事件超过某些指标时关闭美墨边境。前总统特朗普向共和党议员施压，要求他们拒绝边境安全协议，导致该协议未能在美国国会获得通过。2024年3月9日，拜登说：“在我就任总统的第一天，我就提出了一项全面的计划，以修复我们的移民系统，确保我们的边境安全，为追梦者及其家人、农场工人、帮助我们度过大流行病并成为我们社区结构一部分的关键工作人员提供获得公民身份的途径。 特朗普：在2024年的竞选活动中，特朗普承诺进行美国历史上最大规模的驱逐出境行动，将“大部分联邦执法转移到移民执法中”，并终止哈马斯同情者在大学校园的签证。 特朗普在他的竞选网站上表示，在合作的州，他将授权国民警卫队和当地执法部门代理协助迅速清除非法的外国帮派成员和罪犯。他还承诺实现一种择优的移民制度，以保护美国劳工并促进美国价值观。 在他担任总统期间，特朗普发布了一项行政命令，暂停来自伊拉克、利比亚、叙利亚和也门的所有人进入美国90天，并无限期暂停叙利亚难民入境。他开始在美墨边境修建隔离墙。 刑事司法 拜登：在多项行政命令中，总统指示司法部不要与私人经营的刑事拘留设施续签合同；将数十亿美元的公共资金用于社区安全倡议，并扩大社区拨款，以防止枪支出现在街头。