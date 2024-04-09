处于中印对峙区的拉达克人抗议生存空间备受挤压

位于喜马拉雅高原地带的印度拉达克地区数以千计的居民冒着严寒和飞雪，走上街头，进行大规模的抗议示威。他们高呼口号“巴哈尔卡罗，巴哈尔卡罗（恢复、恢复）”，要求印度政府给予拉达克地方自治权和更多的保障。他们表示，该地区日益受到中国和印度政府的双重挤压。 抗议活动已经持续了一个多月，这些拉达克人提出的问题包括那里的冰川和生态环境受到威胁，由于中国和印度在2020年爆发边境冲突之后，拉达克实际控制线两边的工业和军事建设大规模展开，对当地环境造成的破坏直接威胁到拉达克人的生计。 领导这些示威活动的索南旺秋(Sonam Wangchuk)是一位环保活动家，他被认为是著名的宝莱坞电影《三傻大闹宝莱坞》的灵感来源。索南旺秋还是被誉为亚洲诺贝尔奖的马格萨赛奖的获得者。马格萨赛奖旨在表彰和嘉奖那些在各自领域取得了杰出成就并慷慨帮助他人却不期待公众认可的个人和组织，不论他们的种族、信仰、性别或国籍是什么。 索南旺秋最近进行了为期三周的绝食抗议，只靠水和盐度日。他在一段视频消息中对支持者说：“我们正在失去土地，左右都是，中间也是。牧民们正在失去自己的牧场，中国正在从北方侵占我们的土地。在过去几年里，中国已经占领了大片印度的领土。” 他说：“我们一起在这里提醒印度政府，要保护和保卫这片脆弱的喜马拉雅土地，恢复民主。” 拉达克的抗议者称，中国已经占据了该地区4,000多平方公里的土地。索南旺秋说：“为了展示现实情况，我们计划组织一次由1万名拉达克人和牧羊人参加的边境行军，以展示被占用的牧场有多大，并且印度政府却处于否认状态。” 拉达克居民昆藏德钦(Kunzang Deachen)在接受美国之音采访时表示：“东部的拉达克游牧区由于多种原因而失去了宝贵的牧场，包括发展项目、作为印度实现碳中和目标的大规模太阳能项目，以及中国的入侵。” 当地居民被两个大国夹在中间，“中国的侵入对边境地区的游牧民族产生了影响，他们无法进入自己的牧场。” 最新的示威活动始于莫迪政府未能履行他们对当地人民的一再承诺，这些承诺是在当局决定取消查谟和克什米尔自治区（由印度和巴基斯坦都声称拥有主权）的自治权后做出的，结果导致拉达克被从印控克什米尔分离出来。 拉达克人举行这场旷日持久的抗议示威主要是要求新德里按照印度宪法第六章的规定赋予拉达克邦级地位，拉达克如果从直辖区变成邦，就可以有权自行制定地方法律、规范和政策，就像印度北部的几个邦一样。 社会活动家兼倡导者穆斯塔法·哈吉（Mustafa Haji）对美国之音说：“这些抗议活动其实已经持续了好几年了，他们一直要求印度政府采取行动，因为我们的草原被中国非法侵占。” 拉达克是一个与中国和巴基斯坦接壤的边境地区，以其秀丽的风景和融合的文化而闻名。然而拉达克的土地和人民也多次饱受战火的洗礼，导致人们的生活总是受到干扰而不得不反复“重塑”。 2019年，印度总理纳伦德拉·莫迪政府废除了宪法第370条，该项法律赋予印度的查谟和克什米尔邦特殊地位，并赋予该邦重要的自治权。然而在莫迪政府将该邦一分为二后，拉达克和查谟-克什米尔的其他地区分别变成了中央直辖的两个行政区。 昆藏德钦说：“看到总理没有承认我们所面临的任何问题，这真令人失望。” 过去，拉达克以穆斯林占多数的卡吉尔和以佛教徒占多数的莱市之间往往泾渭分明，可是现在他们却能够联合起来进行抗议，而且抗议活动仍在继续。 2020年，在拉达克的加尔万河谷爆发了印度和中国士兵之间的致命冲突，经过肉搏和投掷石块的近身搏斗，造成20多名印度士兵和四名中国士兵死亡。 自那次冲突以来，双方在实际控制线（LAC）两侧部署了数千名士兵。由于两国军队之间的几轮对话未能缓解紧张局势，印度和中国在实际控制线附近以惊人的速度建设基础设施。