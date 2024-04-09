日食吸引大量遊客 北京人飛抵德州追看 【新唐人北京時間2024年04月09日訊】「我認為日食是地球上最奇妙的天文現象，美國的天氣應該不錯。」一北京男子告訴CNN，「所以我就來了。」 日全食於週一（4月8日）在北美登場，美國有15州位於全食路徑上。為了親眼目睹這罕見的天文奇觀，從歐洲到美國的觀星人紛紛慷慨解囊，不遠千里湧向美國觀賞這一罕見的天文奇觀。中國的觀星人也不例外。 專家估計，美國內外將有超過一百萬人奔向全食路徑。 許多人將對天文學、探索、科學和旅行的熱愛結合起來，一生中儘可能多地專程前去觀看日食。 有些人是出於對太空的熱愛和了解宇宙的渴望。其他人，如凱特‧羅素（Kate Russo），則追求親眼目睹日全食帶來的難以形容的感覺。 澳洲心理學家 25年前，羅素女士第一次看到日全食。 這位澳洲心理學家當時住在北愛爾蘭，一直想親眼目睹這種天文奇觀。 1999年，二十多歲的她正在攻讀碩士和博士學位，當時全食路徑恰好穿過法國南部海岸附近。 今天，羅素女士將在德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）第14次觀看日全食。她是最近幾天抵達北美的眾多日食追逐者之一。 荷蘭IT人士 47歲的杜程（Do Trinh，音譯）曾在1999年去法國度假，到日全食路徑上觀賞全食。但此次，這位阿姆斯特丹的IT專業人士想從飛機上觀賞2024年北美大日食。 「在3萬英尺的高度體驗日食——這是完全不同的景色。」程說，「這是一生一次的事情。」 幾經周轉，他最終在達美航空1218號航班得到了一個頭等艙座位。該航班從德克薩斯州奧斯汀飛往底特律，為達美航空官方日食航班。程此行僅機票便花了大約2,500美元。而在入境美國前，程首先會從居住地阿姆斯特丹飛往馬德里；再乘坐同一架飛機直接返回阿姆斯特丹，以積攢里程數。 「為了看四分半鐘的日食，要飛上25到30小時。」程笑著說，「但為了一個非常獨特的視角，這一切都是值得的。」 北京人追看