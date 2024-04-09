首个有猫咪出席的新闻发布会在哥伦比亚举行

作为 Adopt Your Allergies 活动的一部分，Sanofi Consumer HealthCare 在哥伦比亚举行了该国首个有猫咪出席的新闻发布会，介绍了首个"Casa de Adopción de Amores Imposibles"（不可能之爱收养之家），让记者和内容创作者有机会与猫咪会面，了解这项旨在提高该拉美国家猫咪收养率的计划。

哥伦比亚波哥大2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为了促进负责任的收养，Sanofi Consumer HealthCare 首次携手世界上最温柔、最毛茸茸的主持人– 猫咪，共同召开新闻发布会。在本次发布会上，该公司发布了"Adopt Your Allergies"计划，旨在鼓励收养绝育猫，让过敏患者实现养猫的梦想。与会者有机会与大约 30 只猫科动物见面。



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在哥伦比亚首都，Sanofi Consumer HealthCare 和 Adopta No Compres [领养代替购买] 基金会推出了全新的"不可能之爱收养之家"。这是一个向公众开放的空间，主要面向想要实现收养猫咪梦想的人，让他们有机会与未来的家庭成员见面。发布会结束时共收到 300 多份收养申请。

该活动基于加强自我关怀的理念，将 Sanofi Consumer HealthCare 的社会承诺与对人们及其宠物生活的积极影响相结合。一系列关键科学发现为该活动提供了佐证：人类对 Fel d1 蛋白过敏，这种蛋白产生于猫科动物的皮脂腺和皮肤，在梳理毛发时转移至它们的皮毛和皮屑。研究表明，猫绝育后，这种过敏原的分泌量会减少 90%。



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Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com