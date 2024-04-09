携手知名学府！平安人寿升级推出"财富康养保险规划师"培养项目，赋能代理人队伍高质转型

河南郑州2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为响应监管要求、顺应行业趋势、满足市场需求，近日，平安人寿携手清华大学、北京大学两所国内知名学府，升级推出 "平安人寿财富康养保险规划师"培养项目，为保险代理人提供兼具独特性、权威性与实战性的培训课程及能力评价，助力队伍专业能力、职业素养和社会形象提升，助推行业高质量发展。业内认为，该项目是平安人寿深化绩优代理人分群经营的重要探索，或将为行业推进代理人分级管理制度的全面落地提供先行参考。

代理人分级提速，队伍分群精细化经营正当其时

近年来，寿险行业坚定迈向高质量转型，发展绩优代理人已经成为保险公司的主要方向。

面对这一趋势，政策端也从制度设计出发，为行业高质量转型提供指引。2022年4月，原银保监会曾向各险企下发《人身保险销售行为管理办法(征求意见稿)》，明确提出产品分级、人员分级管理，引导寿险销售向专业化加速转型。今年3月，国家金融监督管理总局发布的《保险销售行为管理办法》正式落地实施，从前端对保险销售行为进行全面规范，进一步明确划分保险销售人员的资质等级，并且与险企产品分级管理制度相衔接，根据销售人员等级授权其销售相应的产品，更进一步为代理人队伍专业化、职业化指明了方向。

作为市场头部险企，平安人寿一贯重视代理人队伍的培养。平安人寿相关负责人表示，作为连接客户与公司的桥梁，代理人在平安的定位不仅仅是保险销售人员，而是为客户提供产品和服务、践行"以客为尊"理念的先行者。自启动新一轮寿险改革以来，平安以"三好五星"评价体系引领，推动代理人向"高素质、高绩效、高品质"的"三高"队伍转型；2023年，平安寿险深化绩优分群经验，更有针对性地把代理人分为MVP、QVP、FVP来运作，匹配差异化的培训和资源支持；今年，平安人寿在既有系统化、机制化策略的基础上，进一步探索队伍分群精细化经营模式，全方位满足代理人高质转型需求。

据平安相关负责人介绍，在培训体系方面，该模式有三大特点。一是匹配新人、绩优、主管等不同阶段代理人的培训需求，通过制式培训学习内容和"线下集中+线上云课"的模式，夯实代理人的专业技能；二是创新应用分群训战模式，阶段性集中赋能，提升绩优代理人实战能力，为客户提供个性化、一站式保险产品解决方案；三是联合知名高校开展评定类培训，帮助代理人拓展视野格局，提升认知水平，打造专业竞争优势。

平安人寿总经理兼联席CEO余宏此前在媒体采访中表示，高质量转型是渠道发展的必然趋势，未来的代理人队伍将以更专业化、职业化的面貌出现。"在服务客户方面，也不再是简单的为客户提供保障，更多的是以保险叠加服务的方式满足客户全方位需求。"有鉴于此，平安希望通过一整套科学有效的训练体系，培养一支备受客户信赖的代理人队伍，以过硬的专业技能满足客户财富、健康与养老保障需求。

携手知名学府，升级推出"平安人寿财富康养保险规划师"培养项目

平安人寿于近日联合清华大学、北京大学两所知名学府，升级推出的"平安人寿财富康养保险规划师"培养项目，正是其在评定类培训领域的一次重要创新探索。据平安人寿相关负责人介绍，该项目具有三大亮点：

一是独特性。平安人寿紧跟集团"综合金融+医疗养老"战略，致力于将平安代理人打造为"金融顾问、家庭医生、养老管家"三大价值传递者，携手清华大学构建"三维"（财富、健康、养老）、"三阶"（初级、中级、高级）课程体系，契合代理人成长路径，帮助代理人成为精寿险、知金融、懂经济、明健康、通养老的"全能型代理人"。

二是权威性。培养项目课程由清华大学、北京大学等高校多位教授及行业专家研发亲授，分别为FVP、QVP、MVP三类人群精准赋能。代理人加入培养项目，可近距离聆听高校学术教授娓娓传道，汲取行业专家领先智慧理念，与优秀的人同行。

三是实战性。在构建代理人"三维"（财富、健康、养老）能力图谱基础上，课程设计增加案例研讨、案例实作、行业前沿动态等内容，帮助代理人学有所成，即训即战。

据介绍，该项目从报名准入、学习模式、获证要求等方面严格保障项目质量，赋能代理人价值提升。在报名准入方面，伴随代理人能力的成长进阶，对应FVP、QVP、MVP三类人群，分别设置初、中、高三级培养评价模式，代理人达成一定业绩标准方可报名对应级别的学习。在学习模式方面，采用线上、线下双线学习模式，引领代理人高质高效完成学习；针对中高级培养，增设线下面授培训，课程由教授、专家亲临现场授课。此外，为确保培养评价质量，课程对获证作严格要求，代理人完成所有课程学习并通过统一考试后，才能获得评价证书。

"最新一批‘高级财富康养保险规划师’评价将于4月启动报名，相信会在平安人寿MVP队伍中掀起一股抢报学习热潮。"该负责人表示，该项目将在未来持续落地运作，极大丰富平安人寿培训体系内涵、降低代理人学习成本，帮助代理人实现多重成长。

赋能队伍转型，助推中国保险行业高质量发展

据了解，"平安人寿财富康养保险规划师"培养项目旨在通过知名学府与头部险企的强强联手，赋能保险人才队伍打造，协力推动保险行业高质量转型发展。该战略合作项目得到高校与平安人寿双方的高度重视与期许。

清华大学深圳国际研究生院党委书记武晓峰表示，清华大学期待通过与平安人寿的紧密合作，为平安人寿打造一批专业保险人才、为保险行业打造一支更专业更高素养的代理人队伍，共同推动中国保险行业高质量发展，为健康中国建设做出更大贡献。"期待平安人寿代理人积极参与、学以致用，不仅促进个人职业发展，也为企业行业进步、国家发展、人民幸福作出有意义的贡献。"

平安人寿党委书记、董事长杨铮表示，在平安集团"综合金融+医疗养老"战略指导下，公司联合清华大学、北京大学推出"平安人寿财富康养保险规划师"培养项目，旨在帮助代理人系统化学习财富、健康、养老三大领域课程，持续精进保险专业服务技能，从而为客户提供全生命周期的一站式保险解决方案。杨铮向平安代理人发出邀请，"希望大家踊跃报名、认真学习，在专业修行、价值修行的路上砥砺奋进，早日获得平安人寿财富康养保险规划师的评价，为个人职业发展铸就核心竞争优势，为行业转型树立全新专业标杆，为广大客户创造更大价值。"

据中国平安2023年业绩报数据，可比口径下寿险及健康险业务新业务价值增长36.2%，主要得益于代理人人均新业务价值增长89.5%，代理人渠道新业务价值增长40.3%。平安寿险13个月保单继续率同比上升2.5个百分点。

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