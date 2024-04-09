世环会【低碳建筑与舒适系统展】邀观众共赴环保行业年中盛会

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上海2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年是"十四五"规划的关键之年，建筑行业也面临着更大的机遇与挑战，在发展新质生产力，探索新的经济增长点的大背景下，为实现"双碳"目标，推动建筑行业高质量发展，发改委、住建部发布了《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》（下文简称《方案》），其中对新建建筑的低碳水平和既有建筑的降碳改造提出了更为明确的要求，这也说明建筑行业未来的发展需要更加重视低碳化和高质量发展。

低碳不仅是未来大计也是当前要务，节能改造势在必行，节能行业的增长趋势不会改变，在这个总体方向的指引下，结合居民对住房质量不断提升的需求，世环会【低碳建筑与舒适系统展】将带来领跑世界的低碳建筑技术和舒适系统解决方案，探索建筑业的新质生产力和新增长点。

这场展会面向建筑节能全产业链，无论您来自产业链的哪个端口，都可以在本次展会中找到合适的合作机遇和发展空间。

由中华环保联合会、中国节能协会、中国膜工业协会、上海市环境保护产业协会、上海荷瑞展览、Informa Markets联合主办的世环会【低碳建筑与舒适系统展】及旗下系列展上海国际水展（净水）、上海暖通舒适系统展、上海空气新风展、上海管道系统展将于2024年6月3至5日在上海国家会展中心（虹桥）隆重召开。

展会现场将集中展示净水系统、饮水设备、空调制冷系统、新风系统、管道系统、采暖系统、集成整装、智慧建筑、超低能耗建筑技术与低碳新材等相关产品。

世环会【低碳建筑与舒适系统展】将为您带来无限商机和启发。

世环会【低碳建筑与舒适系统展】2024年再创新高。超26万平米展示规模、4,000+展商、10万件展品，完美展现了新品、新技术及热门项目案例展示，让绿色建筑的低碳节能理念贯穿建筑施工、绿色建材直至健康舒适的人居环境，实现整个建筑周期的节能减排与低碳环保。

世环会——专注节能减排和环保的世界环境博览会平台。



2024龙吟"沪"啸，世环会【低碳建筑与舒适系统展】助您乘风直上。

不断挖掘行业市场热点，办高质量活动，创建优质人脉资源社交圈，保持行业知识持续输出，助力买家把握市场新趋势，是世环会多年坚持创新升级的重点内容之一。

2024上海世环会将以双净（净水、空气净化）、暖通、住宅及商用空间作为三个主题版块，带领买家深入了解各类终端项目和热点技术应用，提前掌握行业新概念与新技术，为业务合作与职业发展提供助力。

【双净（净水、空气净化）】

随着绿色、健康、低碳理念深入人心，消费者对高品质居室健康舒适需求明显，高品质双净的需求在不断增加。加之，近两年冷、暖、风、水、智行业跨界融合、产业联动频繁。为此，展会现场将联合中国建筑金属结构协会新风与净水分会举办"好房子 • 好部品 • 好服务"2024住宅室内健康环境舒适集成系统应用与发展峰会，并联合A.O.史密斯、安吉尔、滨特尔、怡口、开能、森德、海信日立、微星、慧科技、威能、中广、汉斯希尔等品牌，展示新产品、新技术，打造双净行业盛会。

亮点会议——2024住宅室内健康环境舒适集成系统应用与发展峰会

会议简介：2024住宅室内健康环境舒适集成系统应用与发展峰会将结合建筑用水、冷暖控制、五恒系统、超低能耗等方面，从实际应用案例出发，探讨行业未来集成技术发展趋势。

拟邀嘉宾：住建部领导、相关行业协会领导、净水和舒适系统头部品牌企业负责人

展商推荐：

A.O.史密斯、怡口净水、中广电器

【暖通】

今年国家再次对南北方取暖制定了相关政策，推进科技创新，供热行业关系国计民生和"双碳"目标的实现，暖通市场经过二十多年的发展，南北方发展差异明显，长三角地区今年来对于高端暖通的需求和增势显著提升。展会将围绕"长三角区域热泵舒适系统发展"及"豪宅舒适系统集成"两大主题展开。

亮点会议——2024热泵舒适系统与低碳建筑发展论坛

主办单位：中国节能协会热泵专业委员会、上海荷瑞展览有限公司

会议简介：为了引导夏热冬冷地区科学取暖，落实因地制宜采用清洁高效取暖方式的相关要求。中国节能协会热泵专业委员会定于"2024年上海暖通舒适系统展"期间举办"热泵舒适系统与低碳建筑发展论坛"，结合长三角区域公共及商业类建筑供热供冷的一体化特色，主题涵盖了华东供暖方式的减碳潜力分析、热泵"五恒"系统在家用领域及商用领域的解决方案和案例、空气源热泵三联供系统在上海地区应用及经济性分析等。

展示区——精筑现代豪宅

展现长三角区域豪宅舒适系统的集成，打造综合系统的展示，呈现专业的机电系统设计，摒弃技术壁垒汇集全球一线品牌参与，引领豪宅健康人居系统风向标。并邀请辐射冷暖类专家、舒适家设计施工标准主导人、建筑能源专家组、豪宅精造空间设计师等诸多专家助阵该活动，势必引领一场长三角区域的高端暖通活动。

展商推荐：

约克VRF、达柏林阀门、美国森乐净水

【住宅及商用空间】

《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》的推动下，多地均已出台了具体的旧改政策，到2025年我国将要基本完成2000年底前建成的21.9万个老旧小区改造工作。进入存量房时代后，近五年住宅类项目的建材家居招标/采购项目量和中标项目量逐年递增，特此展会现场将针对家装热点——"旧改、存量房"开展论坛及产品展示，一起呈现一场家装界盛宴。

亮点会议——第八届中国装饰千企采购高峰论坛

主办单位：中装联、上海荷瑞展览有限公司

会议简介：由中装联、荷瑞展览强强联手打造"第八届中国装饰千企采购高峰论坛"，旨在探讨2024家装行业发展，解读最新政策、聚焦行业热点，相互交流、碰撞、嫁接，搭建一个让供应商与采购方零距离接触、思维碰撞与交锋的平台。

拟邀嘉宾：装企高管、行业大咖、企业代表

亮点会议——2024装配式装修产业发展交流研讨会

支持单位：上海市装饰装修行业协会

主办单位：上海荷瑞展览有限公司、中装绿建管理咨询有限公司

会议简介：为深入贯彻落实党中央、国务院碳达峰、碳中和重大战略决策部署，切实推动装饰行业绿色低碳建造，提高工业化、装配式装修技术水平，由中装绿建管理咨询有限公司、上海荷瑞展览有限公司共同主办装配式装修产业研讨交流会。

拟邀嘉宾：头部建筑装饰品牌负责人、建筑设计院专家、房开集团 / 施工总包 / 工程公司负责人、头部部品商负责人

展商推荐：

公元、深海宏添、开装、普瑞氏、法狮龙、科希家

世环会国际化全面加速，海外观众将突破5,000+。

1.重点邀请覆盖全球包括欧美日韩在内的10万历届海外观众，到场参观有保障；

2.引入Informa Markets东南亚系列国际水展20万观众资源，组织东盟10国的买家采购团；

3.与全球各大商贸机构和行业团体达成合作，组织全球包括中东、南亚等一带一路合作国家上千采购商到场开展经贸合作；

4.展会现场设置豪华的海外买家配对专区，将达成超过100场商贸配对会；

5.同全球领先的行业协会，研究机构及国际媒体共同打造数字水务创新大会，全球水领袖论坛等一系列高端国际活动；

6.与Informa Markets携手共同打造国际品牌展区，引入世界前沿技术和新产品，为参与者拓展全球视野和交流机会。

世环会【低碳建筑与舒适系统展】与Informa Markets携手共创国际市场，邀请更多海外品牌入驻展会——康唯雅、康尼蒂克、斯托纳、汣渡、松下、约克VRF、德图、艾可爱尔、德国博乐等国际知名品牌，预计今年现场海外观众将再创新高。

展会名称：

世环会【低碳建筑与舒适系统展】

主办机构：

中华环保联合会、中国节能协会、中国膜工业协会、上海市环境保护产业协会、上海荷瑞展览有限公司、Informa Markets

协办机构：

上海荷祥会展有限公司

展会时间：

2024年6月3-5日

展会地点：

上海国家会展中心（虹桥）

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com