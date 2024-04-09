BMW新世代概念车家族，开辟智能豪华驾趣新纪元

致敬历史，更定义未来

北京2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — BMW新世代概念车将首次亮相北京国际车展，和不久前面世的BMW新世代X概念车一起，展现未来宝马两大产品序列的核心特征：电动化、数字化、循环永续，并以极其现代和创新的方式强化BMW品牌的运动与豪华标签，开辟智能时代的豪华驾趣新纪元。



BMW新世代概念车家族

"我们致敬经典，更面向未来，设计的使命是赋予品牌可持续的独有辨识度，宝马的DNA传承始终如一。"宝马集团设计高级副总裁霍伊顿克先生对BMW 新世代概念车的设计理念做出了解读。在清晰的品牌定位之下，宝马设计一直随着时代前进：不断强化品牌核心标志，以更精准的细节创造与时俱进的运动感和豪华感。



BMW 1500

新世代概念车的外观极具品牌辨识度，与上世纪60年代的"新世代"车型颇为神似，处处皆新却又处处宝马，透出百年品牌的自信。个性鲜明的BMW标志性双肾格栅，经典的"霍式弯角"等标志性BMW元素，致敬经典又面向未来，以BMW 1500为基础的宝马"新世代"车型确立了BMW"运动豪华"品牌方向，"纯粹驾驶乐趣"的品牌特性也是从那时开始深入人心。

宝马新世代的设计不是刻意保留传统元素，而是在传承中做有意义的创新。新世代概念车整个车头延展了视觉宽度，强化了运动型轿车的性格；大灯组合融入巨大的双肾造型之中，层层递进的设计效果营造出神秘的深邃感。BMW新世代X概念车的双肾设计采取了不同处理方法，但同样高级。大灯设计和轿车版风格一致，但在中间位置布置了实体的双肾格栅。前所未见的竖直几何造型与60年代的"新世代"神似，但配合可点亮的双肾轮廓与大灯的深邃感呼应，层次更加分明，成为"数字物理"(Phygital)设计的典范。配合车头下侧的深色包围，整个车头在简洁中透出质感和力量感，彰显出BMW X车型的多功能性和强健。



BMW新世代X概念车

以至简设计语言，创造令人向往的情感体验。BMW新世代概念车的设计前卫动感，线条简洁清晰。车头和车尾充满视觉冲击感，结合立体线条以及大面积车窗共同打造一种全新的设计美学。BMW新世代X概念车的造型宽阔立体，线条精简极致而凸显力量感。平滑的玻璃表面和明亮的"珊瑚银"车漆具有强烈既视感。

宝马品牌的核心是驾驶体验和运动，设计是"纯粹驾驶乐趣"的视觉化呈现。概念车侧面的C柱设计将经典的"霍夫迈斯特弯角"进行了全新演绎，更加突出车辆的运动感，并提升后排视野。尾灯设计与前大灯呼应，宝马著名的"L"型造型隐约可见，并和前大灯同样具有深邃效果。无论从哪个角度看，这都是一辆充满运动感与驾驶乐趣的宝马。



BMW新世代X概念车



BMW新世代概念车

如今，宝马未来两大产品序列的概念车型凭借革命性的创新设计，将BMW标志性元素与纯粹驾趣带入"新世代"，连接起过去与未来。新世代概念车家族集合了宝马在电动化、数字化和循环永续领域的核心创新，展示了宝马如何通过创新将纯粹驾驶乐趣带入全新境界，开启智能时代的豪华驾趣新纪元。BMW新世代两款概念车均采用中型尺寸概念。概念车所展现的全新设计语言和诸多创新科技将应用到未来宝马所有产品系列。首款BMW新世代汽车将于2025年全球亮相，2026年将在沈阳投产，随后24个月内的产品阵容将增至6款。

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