CTI华测检测前瞻布局"低空经济"新赛道，形成先发优势

引言：低空空域通常指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。而低空经济是指依托于低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，广泛体现于各类产业形态之中，在促进经济发展、加强社会保障、服务国防事业等方面发挥着日益重要的作用。

深圳2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年12月中旬，中央经济工作会议提出"打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业"，低空经济定调战略性新兴产业。2023以来合肥、芜湖、广州、深圳、苏州等地陆续颁布低空经济高质量发展方案，2024年多个省份已将低空经济纳入政府工作议程。作为新质生产力的代表，低空经济催生万亿规模"新蓝海"，深度应用在农林植保、民生服务、文旅消费等领域，逐渐走入人们的生活。

华测检测认证集团股份有限公司作为中国第三方检测认证服务的开拓者和领先者，积极响应国家战略号召，瞄准"低空经济"亿万产业新赛道，在试验能力、场地能力、人才队伍、科研开发等方面前瞻布局，先后在深圳、广州、上海、苏州、天津、武汉、重庆、成都、西安、沈阳等航空及低空经济产业集群地设立成熟的实验室及试验能力，可为民用有人驾驶和无人驾驶航空器等提供包括环境可靠性试验、电磁兼容试验、有害物质检测、失效分析、化学分析、VOC测试、零部件强度试验，材料性能测试、无线射频检测以及功能安全评估与多国认证等服务，在低空经济全产业链技术服务领域形成了先发优势。

民用有人驾驶和无人驾驶航空器检测服务

2024年3月末《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》出台，制定2027/2030年通用航空装备发展目标，定调产业装备端发展节奏。通用航空装备为国家重点支持产业，预计2027年之前将有诸多新品进入研发、取证阶段，考虑到其产品较地上汽车更加复杂，对检测试验验证的需求强度将显著提升。

中国民航局(CAAC)对航空器采用严格的证照管理方式，航空器从设计制造到市场销售需要取得三个证书：1)型号合格证(TC)，是中国民航局发给申请人的证书，用于表明产品型号设计是安全可靠合规的;2)生产许可证(PC)，也是颁发给申请人的证书，用于证明生产商已经建立了完整的质量体系，能够确保生产的每架航空器均能符合获批的设计水平;3)适航证(AC)，是颁发给该产品(仅针对这一架飞行器)，认为其符合经批准的设计，处于安全可用状态。上述3 个证书均是产品出售前必备的证明文件。

在航空器申请TC、PC、AC 过程中均需要获得中国民航局认可的第三方检测机构进行试验检测，并出具试验检测合格证书，包括实验室试验、地面试验和飞行试验。

1) 环境可靠性：模拟真实的温度、适度、压力、噪声等环境下产品性能的稳定性;

2) 电磁兼容：机载电子电器系统测试、无线通信测试、机场无线电台电磁环境测试等;

3) 失效分析：针对电子元器件的原材料和产品性能失效诊断;

4) 软件与信息技术：机载软件测试;

5) 化学分析：针对航空产品环保检测、客舱空气质量检测、材料分析，

6) 零部件强度试验、部件级标定实验；

7) 整机可靠性试验（环境、风洞试验）、整机强度试验（整机静力试验和整机疲劳测试）等。

未来，CTI华测检测将抢抓低空经济高速增长的时代机遇，持续夯实产业基础，加快谋划布局，不断完善航空及低空经济产业链条，积极拓展无人机及飞行汽车等各类航空器从材料到零部件及整机的全生命周期检测服务能力，构建全方位的检测认证服务，助力国家低空经济产业快速发展。

关于CTI华测检测

CTI华测检测成立于2003年，总部位于深圳，是中国检测认证行业首家上市公司（股票代码：300012）。作为中国第三方检测与认证服务的开拓者和领先者，CTI华测检测为全球客户提供一站式检验、测试、校准、认证及技术服务。以"为品质生活传递信任"为使命，CTI华测检测致力于在政府、企业和个人之间传递信任，全面保障品质与安全，推动合规与创新，彰显品牌竞争力，实现更高质量、更健康、更安全、更绿色的可持续发展。你的生活里，华测无处不在。

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