2023财年：Exyte在欧洲和美国区域实现显著增长

德国斯图加特2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为高科技设施设计、工程和交付领域的全球先锋,Exyte GmbH(Exyte)2023财年在欧洲和美国区域实现了强势增长。Exyte去年在这两个区域的销售额和订单量均显著增加。

Exyte, a global leader for high-tech facilities, shows strong growth in Europe and the USA