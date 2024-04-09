2023财年：Exyte在欧洲和美国区域实现显著增长

美国区域销售额实现翻倍，订单量增长超过150％

EMEA区域订单量增长超过50％

科技与服务业务板块销售额增长近25％

盈利能力进一步提升

Exyte 首席执行官Büchele表示： "我们正在实施的跟随客户策略已初显成效。在欧洲和美国，高科技设施项目的广泛投资为我们的业务增长提供了助力。"

德国斯图加特2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为高科技设施设计、工程和交付领域的全球先锋，Exyte GmbH（Exyte）2023财年在欧洲和美国区域实现了强势增长。Exyte去年在这两个区域的销售额和订单量均显著增加。



Exyte, a global leader for high-tech facilities, shows strong growth in Europe and the USA

Exyte首席执行官Wolfgang Büchele博士表示： "我们的跟随客户策略正在取得成效。在欧洲和美国，我们受益于对高科技设施项目的广泛投资。" 这两个区域将继续成为Exyte在当前及未来业务发展中的重要推动力。

2023财年：区域发展变化

去年，Exyte实现了71亿欧元的销售额。与2022年创纪录的销售额相比，下降了4.7％。销售额下降的原因主要是大型项目，特别是亚洲区域项目的完成。与此同时，在欧洲和美国区域，新的大型项目仍处于启动阶段，上述项目的收入将在未来几个季度开始增加。另一个因素是客户的投资计划延迟。一些公司，特别是半导体行业的公司，推迟了他们的项目。原因包括融资成本增加以及一些区域政府补贴延迟。上述情况也导致了Exyte 2023年的订单量达约72亿欧元。

2023年，Exyte在全球范围内的三大业务部门赢得了数个重大项目。Büchele说道： "这表明，Exyte始终紧随行业大趋势，秉持以客户为核心的战略导向，这使我们占据了得天独厚的优势，为实现持续增长目标奠定了坚实基础。目前，我们在全球增长市场上占据着有利地位。"

财务业绩呈现积极发展

尽管销售增长放缓，Exyte继续提高其盈利能力，调整后的EBITDA为4.84亿欧元（2022年：4.6亿欧元），调整后的EBIT为4.35亿欧元（2022年：4.16亿欧元）。调整后的EBITDA率为6.9％（2022年：6.2％），而调整后的EBIT率达到6.2％（2022年：5.6％）。

"尽管销售发展遇到了一些短期挑战，Exyte在短、中、长期的前景仍然充满潜力与活力。无论是在半导体、电池、生物技术和制药，还是数据中心领域，我们目标行业的客户均持续表现出积极的战略布局，并不断增加资金投入以扩大产能。" Büchele表示。

2024财年：预计销售额增长

Exyte 预计2024年销售额将继续增长，得益于订单量的稳步攀升及各大业务板块的全面发力。正如Büchele所言： "我们的市场领导地位，以及在2023年底高达67亿欧元的待交付订单，都是我们增长的有力依据。我们对在2027年前实现100亿欧元营收的目标充满信心。" 在盈利能力方面，Exyte预计随着业务区域的转变，相较于2023财年，2024年调整后的EBIT会有所增加，EBIT率则有回落。

增长市场：向欧洲和美国区域转移

Exyte洞察到业务发展的区域变化。亚洲市场份额逐渐降低，而欧洲与美国区域订单量与销售额迅速增长。高科技设施业务板块尤其受益于西方国家在半导体和电池行业的补贴政策。尽管半导体工厂过去几年以亚洲为重心，但如今美国和欧洲正涌现众多新项目。 "我们预见销售额区域分布将发生变化，正积极布局欧洲和美国区域的能力以执行客户大型项目。"Exyte董事会成员Mark Garvey表示。

科技与服务业务板块的发展：产品和服务需求增长

Exyte正积极投资扩大其在欧洲和美国区域的生产能力，以响应半导体行业的投资热潮。在捷克共和国和美国等地，已经建立起高效的场外制造生产基地。同时，在爱达荷州博伊西市，Exyte正专注于扩充科技与服务领域的多条产品线，并持续提升产能。对此，Büchele进一步阐释： "我们正在构建一个遍布欧洲与美国的战略生产及场外制造基地网络，旨在加速项目实施，同时满足客户的多元化需求。"

在捷克共和国，Exyte通过扩建两个既有设施并增设第三个生产场地，旨在提升其生产能力，以满足欧洲半导体设施建设所需的产品需求。

通过战略收购，Exyte成功推进了其垂直整合战略。此举显著增强了科技与服务业务板块在关键设备和安装服务领域的实力。去年，Exyte收购了高纯介质供应系统专家Intega GmbH。此外，Exyte最近又成功收购了美国设计和生产分配系统以及合同制造服务领域的佼佼者CollabraTech Solutions。

东南亚区域业务拓展和商机

在美国和欧洲市场前景广阔的背景之下，Exyte将继续深化在亚洲市场的战略布局，尤其是针对生物制药和生命科学以及数据中心等领域。公司三大业务部门近期成功为国际知名客户实施项目，包含为美国、亚洲与德国半导体制造商建造芯片厂。

凭借其丰富的专业知识，Exyte亦计划推动在其他市场的业务持续增长。为此，Exyte已与JGC Corporation达成战略合作关系。双方将联合探索EPC项目的业务拓展及执行，并共同在东南亚的新兴国家包括印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国，寻求高科技设施项目的合作机会。

全球人才队伍：对技术专家的长期需求

为了实现预期增长，Exyte持续招聘大量员工，特别是工程师、施工经理和项目经理。截至2023年12月31日，Exyte全球全职员工达9,740人。去年，集团员工人数较去年增长了9%。到2027年，Exyte预计将拥有15,000名员工。

2023财年：各区域业绩表现

在美国区域（AMER ），订单量增长超150%，达24亿欧元（2022年：9.61亿欧元）。销售额将近翻了一番，达11亿欧元（2022年：5.6亿欧元）。

在亚太区域（APAC），销售额同比下降约24%，达32亿欧元（2022年：42亿欧元），订单量达12亿欧元（2022年：41亿欧元）。

在欧洲区域（EMEA），2023年销售额达21亿欧元（2022年：21亿欧元），约占总销售额的28%。订单量达28亿欧元（2022年：18亿欧元），增长约53%。

2023财年：全球业务单元的业绩表现

高科技设施：数字化和电动汽车的推动力量

高科技设施业务单元的销售额达到了60亿欧元（2022年：64亿欧元），约占集团总销售额的85%。鉴于半导体和电池制造领域日益增长的需求，Exyte预计将持续加大在这两个行业的投资力度。这些关键领域的投资也得到了政府的财政支持，包括欧洲芯片法案、美国芯片与科学法案以及通货膨胀消减法案。

在欧洲，Exyte正积极参与数个电池生产超级工厂的建设项目，客户包括汽车制造商、电池制造商及能源公司。对此，Exyte董事会成员兼高科技设施业务单元首席执行官Garvey表示："凭借我们在这一增长领域的专业知识与经验，我们致力于为未来的绿色交通事业做出突出贡献。"

生物制药和生命科学：为对抗常见疾病做出贡献

2023年，生物制药和生命科学业务单元销售额达到了5.79亿欧元（2022年：6.1亿欧元）。订单量增长了12%，达到了6.5亿欧元（2022年：5.81亿欧元）。该业务单元占比8.2%，展现出稳健的增长态势。这一业绩的提升主要得益于全球制药公司在亚洲和欧洲的大规模投资。

例如，Exyte为一家领先的新型糖尿病药物制造商提供优质服务，这些药物在治疗其他疾病方面也表现出潜力。此外，Exyte在美国区域成功获得了一家知名生物技术公司的改造项目。值得一提的是，我们在亚洲顺利完成了一个mRNA疫苗快速生产设施的建设，从设计到运营资格验证及移交仅耗时13个月。

数据中心：人工智能的推动者

数据中心业务单元因数据量持续增长而受益，尤其受到人工智能等应用的推动。在2023年，该板块实现销售额4.14亿欧元，同比增长44%（2022年：2.88亿欧元）。同时，订单量增长13%，达至4.69亿欧元（2022年：4.15亿欧元）。值得一提的是，该增长主要得益于欧洲和东南亚知名软件和技术公司的项目。

为了加速数据中心业务单元的增长，并实现至2027年的预期收入目标，Exyte决定进军美国数据中心市场。对此，Büchele解释道："美国的数据中心行业正处于快速发展阶段，数字化转型的需求日益增长，对可靠且可扩展的基础设施提出了更高要求。Exyte可以为客户提供可持续和高性能的数据中心创新解决方案。"

科技与服务：对产品和服务需求的增长

科技与服务业务单元包括为客户提供洁净室技术、安装服务和子关键系统设备，以及场外制造（OSM）服务。2023年，销售额增加至9.63亿欧元（2022年：7.75亿欧元），订单量达到了9.67亿欧元（2022年：11亿欧元）。

2023年关键财务数据

2023年[1] 2022年 变化 订单量 €7,222 m €7,559 m -4.4 % 销售额 €7,058 m 7,403 m -4.7 % 调整后的EBIT €435 m €416 m +4.6 % 调整后的EBIT率 6.2 % 5.6 % +0.6 PP 员工人数 (全职)* 9,740 8,965 +8,6 % 待交付订单量* €6,724 m €6,848 m -1.8 % AMER订单量 €2,433 m €961 m +153.2 % AMER销售额 €1,116 m €560 m +99.3 % EMEA订单量 €2,808 m €1,839 m +52.7 % EMEA销售额 €2,058 m €2,109 m -2.4 % APAC订单量 €1,176 m €4,055 m -71.0 % APAC销售额 €3,200 m €4,239 m -24.5 %

*数据统计至2023年12月31日

[1] 在此所提供的财务数据与Exyte Holding GmbH在2023财政年度依据国际财务报告准则（IFRS）所编制的合并财务报表存在差异。该等合并财务报表仅涵盖了Exyte GmbH集团在2023年4月至12月这段时间内的业务运营数据，这主要是受到了自2023年3月30日起的资金注入影响。相对而言，在此新闻稿件中所展现的数据代表了Exyte GmbH集团在旧有组织架构下完整的12个月财务表现，以便与前一年度的数据进行对比分析。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com