泰康拜博携口腔"三张名片"亮相第六届大健康博览会

打造口腔服务新生态

武汉和北京2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月7日，第六届世界大健康博览会在武汉国际博览中心盛大开幕。本届世界大健康博览会贯彻党中央"健康中国"战略，以"健康共同体 科技创未来"为主题，致力于搭建全球大健康领域成果展示和交流平台，推进大健康领域产业和区域间合作，促进大健康产业健康可持续发展。

走进口腔"三张名片"，助力泰康健康闭环

走进B4养老产业馆泰康健康闭环展区内，由"泰康口腔、泰康牙医、好牙一生"所组成的泰康拜博口腔三张名片，向大家全方位地展示泰康拜博在口腔医疗和口腔健康管理行业深耕多年所凝聚的优势及成果。值得一提的是，作为在第四届健博会期间发布的全新高端齿科品牌，"泰康口腔"充分发挥其在泰康大健康生态体系中的作用，深化区域齿险业务协同，让市民看牙更安心；"泰康牙医"则是为满足中高净值客户需求而对牙医的重新定义，他们不仅是技术水准一流的专业人才，更是经层层严格选拔具有高度公司战略认同的优秀医务工作者，充分展现泰康拜博口腔品牌的专业与诊疗实力，成为口腔医疗服务的新典范；"好牙一生"长期齿科险是泰康拜博口腔携手支付端长期探索而推出的高创新性齿科产品，最长提供为期8年的保障，同时覆盖预防治疗和基础治疗。与常规产品相比，"好牙一生"带给客户的不仅仅是降低费用，更重要的是提供健康价值。

在泰康拜博口腔的展台现场，汇聚了不少来自全国各地的观众。为更好地服务本次展会，我们邀请武汉泰康口腔的专业医生团队，为现场观众提供免费的口腔健康检查，讲解科学的口腔健康管理理念及知识。

口腔健康关乎大家的全身健康。作为涵盖全人群全生命周期的口腔健康管理专家，泰康拜博口腔致力于为家庭提供全生命周期口腔健康管理方案。在此次健博会上，泰康自研的T-care平台引起了不少观众的驻足观看。这款已经在泰康拜博口腔全国门店全面应用的口腔数字化平台，从为大家建立口腔健康档案、关怀随访到再次预约到诊，实现口腔健康管理可视化、数据化、标准化。可以说，一键开启大家的看牙旅程，真正为大家的牙齿健康带来全周期管理。

立足大健康产业，彰显新质生产力

世界大健康博览会组委会主任，湖北省楚商联合会会长，泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升在开幕式上表示，大健康产业一头连着民生福祉，一头牵着经济发展。在我国经济结构向服务业转型的过程中，大健康、生命科学跟新能源、人工智能等科技一样，是推动未来经济发展的新质生产力的核心力量。

在本届展会上，泰康保险集团聚焦泰康大健康生态的理念与成果展示。武汉是泰康在全国唯一一个完成保险+医养康宁全产业链布局的城市，已经成为长寿时代泰康方案落地实践的重要"试验田"。

武汉泰康口腔，作为众多泰康在汉机构中的新生力量，短短不到两年的时间，不仅从"医险结合"新场景到口腔服务新模式上成为超体协同的标杆；同时，作为HWP的健康会客厅，更成为践行泰康"支付+服务"闭环的成功典范。未来，泰康口腔将继续深化区域齿险协同优势，为中高端人群提供口腔健康管理服务。坚持预防为主，防治结合的诊疗方法，进行完整有序的综合治疗方案设计。确保为客户提供更安心、更便捷、更高品质的口腔健康管理服务。

从2019年开始，泰康拜博医疗集团已经连续参加六届世界大健康博览会。每一次的见面，我们都致力于为家庭提供全生命周期口腔健康管理服务方案。"做正确的事，时间就是答案"。未来，泰康拜博将继续秉持"长期主义"的价值观，坚定践行"齿险闭环"战略，以口腔三张名片为中心打造口腔服务新生态，助力国民口腔健康水平的提升。

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