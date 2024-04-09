平安一年期重大疾病保险（互联网） 重疾无忧 让爱无忧

福州2024年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 最是一年春好处，万象更新正当时。为深入贯彻国家金融监督管理总局要求，践行金融工作的政治性、人民性，平安人寿福建分公司启动“普惠金融推进月”行动。

针对普惠大众客户保障较低、抗风险能力偏弱的特点，我司立足保险保障，丰富普惠性保险产品供给和服务创新，提供多种保费亲民、保障责任丰富、保障额度高、覆盖范围广、赔付门槛低的普惠性保险产品和服务，多方位满足大众多元化保障需求，让更多民众获得实惠。

平安一年期重大疾病保险（互联网），为您构筑身体健康的护城河

家里的顶梁柱，一旦患病，带来的不仅有直接的自己身体的疼痛，医疗费用的支出，还有潜在的家庭收入的损失，家人心理的悲伤。平安人寿推出平安一年期重大疾病保险（互联网）（下称一年期重疾WS），为0-65岁大众客户提供1年期重疾保障，保障涵盖恶性肿瘤等30种常见重大疾病，投保时可根据需要设置保险金额，符合条件最高一次性可赔付20万重疾保险金，帮您减轻疾病费用负担，重疾无忧，让爱无忧。

产品特色：

一年期重疾（互联网）覆盖30种常见重大疾病。投保年龄广，保额选择灵活。投保年龄可选0-65周岁，灵活选择1-20万保额。符合条件诊断可赔付，自由决定保险金用途。

投保年龄：0-65周岁

保障期限：1年

交费方式：年交

客户咨询渠道：

中国平安人寿保险股份有限公司为您提供电话服务、在线服务等服务方式，您可根据个人需求进行服务办理。

（1）电话服务：您可拨打全国统一客服电话95511，人工服务时间是8:00-22:00。

（2）在线服务：您可通过平安金管家APP在线咨询、办理在线核保、批改、保全、退保、理赔和投诉处理等保单全流程服务。

服务区域：

中国平安人寿保险股份有限公司在35个省市设立分支机构，但因以下原因，该产品仍存在部分地区服务不到位的风险，您可通过电话或平安金管家APP等方式进行服务办理。

（1）未设立分支机构

（2）该产品在部分区域未达销售要求

重要提示：

一年期重疾WS由《平安一年期重大疾病保险（互联网）》提供，由中国平安人寿保险股份有限公司承保、负责理赔。 本保险产品计划生效之日起含90日等待期，以下两种情形无等待期：

（ 1）被保险人因意外伤害发生上述情形的；（2）您在不迟于上一保险期间届满后60日重新投保本产品的。 本资料所载内容仅供您理解保险条款所用，在某些情形下，我们不承担给付保险金的责任。具体保险责任、责任免除或减轻、合同解除及其他与您、被保险人、受益人有重大利害关系的内容详见保险条款。

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