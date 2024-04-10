國際包機首航抵花蓮 汶萊直飛包機80多人造訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者林巧璉花蓮縣10日電）花蓮地震後觀光傳來好消息，9日迎來「汶萊–花蓮」80多名旅客直飛花蓮參訪旅遊，這也是首次從汶萊直飛花蓮的國際航班包機，國際遊客也為震後的花蓮帶來活力。 花蓮縣政府發布新聞稿表示，繼2023年「越南–花蓮」及「泰國–花蓮」4趟次包機直航對飛，今年再擴增航點，此次「汶萊–花蓮」包機為首次從汶萊直飛花蓮的國際航班，花蓮航空站於班機抵達特別安排噴水儀式迎接。 花蓮縣政府更在航空站入境大廳安排阿勒飛斯文化藝術團原民舞蹈表演，此次汶萊遊客在花蓮將停留3天2夜，期間將參觀七星潭、鯉魚潭、東大門夜市、理想大地星巴克、立川漁場、兆豐農場、雲山水等熱門景點，行程均從花蓮航空站入境及出境。 一名觀光客接受媒體聯訪時表示，非常期待到台灣觀光，雖然很可惜在地震後無法造訪太魯閣，但之後有機會可以再來。 花蓮縣長徐榛蔚表示，這次國際包機直航花蓮，為0403地震後的花蓮觀光帶來復甦契機，更為花蓮加油。縣府持續推動低碳永續家園和實現2025淨零碳排願景，融入「永續是花蓮的日常」理念，並藉由國際認證提升縣內旅宿服務品質，打造花蓮為國際永續城市。 徐榛蔚說，花蓮近年受國際知名旅遊平台肯定，包括Booking.com評為2023全球最好客城市亞洲第一、全球第二，以及Agoda評為2024亞洲九大自然旅遊目的地，花蓮為台灣唯一入榜縣市。 此次「汶萊–花蓮」包機由縣政府及花蓮縣旅行商業同業公會共同促成，明利旅行社推動包機直飛。花蓮縣旅行商業同業公會感謝立委傅崐萁，促請中央延長交通部觀光署「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助年限至2025年。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮面對太平洋第一線，是台灣的東大門，擁有國際包機直飛的東部縣市僅有花蓮。這次包機由汶萊的國營航空公司「汶萊皇家航空（Royal Brunei Airlines）」的空中巴士A320執飛，為0403地震後的花蓮觀光及時注入活力，也為鄉親出國度假提供便捷的交通方式。 縣府表示，接下來花蓮航空站更將迎接12日「泰國–花蓮」及27日「越南–花蓮」國外旅客；縣府未來也將持續鎖定日本、韓國及馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、越南等東南亞等地區進行推廣，持續增加國際城市直航點。（編輯：黃世雅）1130410