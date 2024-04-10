美副国务卿：正考虑放宽美国人前往中国的旅游警示

美国副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）星期二（4月9日）表示，美国正在考虑放宽针对其公民前往中国的警示，他承认这些警告可能会限制美国人民与中国人民之间的交流。 坎贝尔在非营利组织美中关系全国委员会（National Committee on U.S.-China Relations）主办的一次活动中表示，华盛顿和北京之间的沟通渠道在几个月的高度紧张后已基本恢复正常。 然而，他也警告说，中国对俄罗斯乌克兰战争的支持会使两国稳定的关系面临风险。 美国国务院会定期对前往中国的美国人发出分级警告。现阶段美国是将中国列为3级旅游警示，呼吁美国人重新考虑访问或加强警惕，因为存在“任意执行当地法律”、出境禁令和不当拘留的风险。2020年中国新冠病毒爆发时，美国也曾发出旅游警示要公民“请勿前往中国”。 目前两国总统一直寻求重建民间交流，将其作为应对这两个超级大国之间日益激烈的地缘政治竞争的支柱。美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）上星期访华时也强调加强美中两国人民关系重要性。 在被问及美国是否会放宽警示时，坎贝尔表示：“我不想过早说些什么，但我只是想说，这确实是一个正在积极考虑的问题。”他表示，他接受了这样的前提，即这些警示限制了学术和其他的交流。 中国也对美国发出了旅行警告，并批评美国在入境口岸对中国公民的骚扰日益增多。中国驻美国使馆发言人星期一表示，“2021年7月至今，遭美方无端滋扰盘查遣返的中国公民近300人”，称中国已提出交涉，并警告美国“停止打着所谓‘国家安全’的幌子滋扰来美中国公民，停止毒化两国关系的民意环境”。 今年1月，中国驻美大使馆提醒，中国留学生应“谨慎选择”自华盛顿杜勒斯国际机场入境，因据称有“多名中国留学生自杜勒斯国际机场入境时，遭美边境执法人员无端盘查、滋扰、并被注销签证遣返回国”。 美国官员否认这些指控。因为尽管中国发出警告，仍有数十万中国学生在美国学习，相较之下，在中国的美国留学生只有数百人。 坎贝尔此前曾表示，俄罗斯在乌克兰战争初期受挫后，中国帮助莫斯科“重组”并重建了军队，他还严厉警告北京不要对俄罗斯的战争努力提供“实质性”支持。 坎贝尔说：“我们已经直接告诉中国，如果这种情况继续下去，将对美中关系产生影响。我们不会袖手旁观并说一切都很好。” 坎贝尔表示，如果俄罗斯在乌克兰获得领土，它将以美国无法接受的方式改变欧洲的力量平衡。他说：“我们将不认为这只是俄罗斯独有的一系列行动，而是由中国和朝鲜支持的联合行动。” 坎贝尔还表示，近几个月来，可能有“数十万”的中国移民逃离中国疲软的经济状况来到美国，北京方面已经意识到这一点，但似乎没有采取措施限制移民潮。 坎贝尔说：“坦率地说，我们看到的数字很大，且越来越令人担忧。”