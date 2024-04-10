見證美好奇肌！在生命中不同階段遇見La Mer海洋拉娜乳霜，找到自己的命定乳霜，妳值得最好的

總是把肌膚之美放在心上的妳，一定聽過La Mer海洋拉娜乳霜的傳奇故事。但從現在開始，別再當單純的「聽眾」，加入海洋拉娜乳霜愛用者的行列，見證美好，妳也可以！四位海洋拉娜乳霜的忠實愛用者，特別與大家分享她們與海洋拉娜的邂逅故事。不同年齡階段與不同契機下，她們遇見海洋拉娜，如今，海洋拉娜乳霜也毫無疑問成為她們人生中的命定乳霜！讓我們好好聆聽這些真實美麗的故事，或許，自己與海洋拉娜乳霜的命定情緣，即將開始相繫～ by 花漾543- 2024/04/10 更新 「從年輕開始用海洋拉娜乳霜，為肌膚投資美好未來！」 藥師 劉芮竹，使用1年多 「當時覺得自己年齡快要過25歲，肌膚膠原蛋白即將加速流失，心裡覺得『很可怕』！某次專櫃新客兌換活動開始接觸海洋拉娜乳霜後，讓我開始愛上海洋拉娜乳霜，直到現在。」本身是藥師，非常在意保養品成分的芮竹，仔細研究海洋拉娜乳霜後，發現成分單純且經典、歷久彌新，最重要的是：「用了海洋拉娜乳霜之後，我的皮膚乾燥、脫皮、暗沈問題改善很多，而且肌膚感覺非常舒服。」 也曾覺得海洋拉娜乳霜的價格讓人有「距離感」，但實際用過後，芮竹表示：「我決定要提早投資自己，從年輕開始用海洋拉娜乳霜給肌膚最好的保養，維持肌膚最佳狀態，幫自己延後做醫美的時間！」 「海洋拉娜乳霜是我的肌膚救星，生活中最好的陪伴！」 補習班負責人 徐慧君女士，使用12年 「某一次去歐洲旅行回來，肌膚出現過敏、乾癢、脫皮問題，膚況很糟讓我心情很不好…有同事推薦我用海洋拉娜乳霜，當天下班我就去專櫃買。還記得當時用了兩週後，皮膚狀況改善就非常有感，於是海洋拉娜乳霜從此成為我的『日常』，至今已經用了超過12年！」 肌膚每天在海洋拉娜乳霜的修護保養下，讓徐慧君女士由衷讚嘆：「以前我臉上很容易長小痘痘或過敏，自從開始用海洋拉娜乳霜後，問題都不見了…我真心覺得海洋拉娜乳霜是我的肌膚救星！」現在無論在台灣或出國，那種持續修護肌膚、令人無比安心的信賴感，讓徐慧君女士一天都不能沒有海洋拉娜乳霜。 「海洋拉娜乳霜是美麗的傳承，想分享給最珍愛的人～」 美學老師 廖麗綺女士與女兒芮蓁，分別使用13年與3年 「因為朋友推薦我開始用海洋拉娜乳霜，這一用就是十幾年…」肌膚狀態讓人完全看不出真實年齡的美學老師廖麗綺，與女兒芮蓁都是海洋拉娜乳霜的忠實愛用者。熱愛旅行、社交生活也相當活躍的廖麗綺老師，這些年來無論人在哪兒或面臨異地乾燥、潮濕氣候挑戰，「厚塗海洋拉娜乳霜的保養方式，讓我的肌膚始終非常穩定。」而女兒芮蓁回想自己開始用海洋拉娜乳霜前：「當時因為工作壓力、常熬夜，膚況變得敏感很容易出狀況…聽了媽咪推薦開始用海洋拉娜乳霜後，肌膚才變穩定。後來我試著改用其他保養品，肌膚又開始不穩，於是我回到海洋拉娜乳霜的懷抱～」