神韻多倫多十場落幕 精英讚極富教育意義

【新唐人北京時間2024年04月10日訊】2024年4月7日下午，神韻國際藝術團在加拿大多倫多四季表演藝術中心的演出在滿場觀眾的熱烈掌聲中圓滿落幕，八天來共十場演出吸引了眾多政、商、藝術界主流精英，他們表示，神韻是頂級藝術饗宴，也是極富教育意義的心靈盛宴，會極力推薦。 多倫多公校教育局教委Anu Sriskandarajah：「今天的演出真的非常美好，令人驚豔。眾多舞蹈演員協調一致、出類拔萃，從未見過如此頂級的演出。我鼓勵大家都來觀賞。這是一次美妙的文化體驗，孩子們也會從中受益，非常引人入勝。」 電視主持人Vincent Floyd：「女高音歌唱家的聲音如此高昂，能達到令人難以置信的高音，那位男中音也非常出色。歌詞讓我意識到，我們在這個世界上的時間是短暫的，能夠真正地活著，每天做好事，不沉迷於貪婪和財富，這非常重要。」 醫生Laura Caracas：「每個舞劇都很精彩，就像是一場旅行。每個故事都能帶你去不同的地方，我真的非常喜歡，非常享受。」 多倫多公校教育局教委安努（Anu Sriskandarajah）樂見演出極富教育意義。 Anu Sriskandarajah：「節目和小冊子中提到了很多關於中國傳統修煉的內容。我們知道，孩子們經常感到更加焦慮，並且面臨著許多與技術相關的問題，不僅僅是孩子們，成人也是。這些古老的藝術形式真的讓我們能夠保持專注，保持聯繫，活在當下。繼續這些實踐至關重要，因為它們在我們當前的現實中繼續發揮著重要的影響，甚至比以往任何時候都更加重要。」 Vincent Floyd：「神韻對於保留傳統的努力以及對古老悠久歷史的保護非常重要，通過舞台演出將歷史帶入現實，真是令人驚歎。這正是演出的關鍵所在，她深深觸動了人心。 觀眾們表示，演出呈現的善良、忍耐等普世價值是永恆的。 Laura Caracas「善良的價值觀能與大多數人產生共鳴，追求善良無疑非常重要。」 Anu Sriskandarajah：「（善良、忍耐、信仰）這些價值之所以被稱為普世，是有道理的。我們都可以從中學習並受益，而且這是跨越文化的，對每個人都有意義。這真的向你展示了我們並沒有那麼不同。儘管世界不斷經歷著新的變化，但永恆的真理始終存在，這些真理已經存在了數千年，像真、善、大愛這樣的價值觀，這真的提醒了我們，有時我們確實需要這樣的提醒。」 觀眾們說，如此美好的藝術和精神盛宴，應該有更多人來欣賞。 Anu