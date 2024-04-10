Geek+ 第三次获得 RBR 创新奖，步入全球顶级机器人创新者之列

圣地亚哥2024年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 移动机器人和智能物流解决方案领域的全球领导者 Geekplus 荣获RBR50创新奖，该奖每年由《机器人商业评论》颁发，旨在表彰在移动机器人行业中的创新企业。Geekplus 因对 PopPick 系统的更新而第三次荣获 RBR50 大奖，该系统是其"从货架到人（Shelf-to-Person）"旗舰解决方案的扩展。



Geekplus has won its third RBR50 award.

Geekplus 模块化"从货架到人（Shelf-to-Person）"解决方案采用了移动机器人运输货架，以优化仓库运营。"从货架到人（Shelf-to-Person）" 解决方案能够处理各种尺寸的货物，同时无需基础设施投资，这使其成为应对订单履行难题时，最灵活的对策。

每个 PopPick 工作站具有两个检索臂和四个展示位置，每次向理货员展示拥有多个 60 格货箱的货架，从而实现无与伦比的吞吐量。

"我们已经看到，由于需要提高吞吐量和效率，零售和电子商务领域对 PopPick 的需求很高。这种高需求促成了在全球的多个项目，包括与美国 UPS Supply Chain Solutions 合作进行的大规模部署。" Geekplus 董事总经理 Lit Fung 表示。"《机器人商业评论》对我们在"从货架到人（Shelf-to-Person）"的 PopPick 上取得的进步表示认可，这是对我们走上正轨的肯定。"

Geekplus 致力于为客户提供一系列可靠和创新的订单履行解决方案，真正满足每位客户的独特业务需求。客户之所以依赖"从货架到人（Shelf-to-Person）"系统，是因为更具性价比、使用简便且可以快速实施，无需固定基础架构。

WTWH Media 机器人技术执行编辑 Steve Crowe 说："今年 RBR50 获奖者的出色作品代表了机器人的前沿，提高了该行业的标准。我们期待着能在机器人峰会和博览会上举行的首次 RBR50 晚宴中，庆祝所有创新者获得的成就。 恭喜 RBR50。"

关于 Geekplus

Geekplus 是移动机器人技术领域的全球领导者。我们为订单履行开发创新机器人解决方案。目前已有 1,000 多个全球工业领先企业使用我们的解决方案，以实现灵活、可靠和高效的仓库和供应链管理自动化。Geekplus 创立于 2015 年，拥有超过 1,500 名员工，并在美国、德国、英国、日本、韩国、中国大陆、中国香港特别行政区和新加坡设有办事处。

关于 RBR50

十多年来，RBR50 机器人创新奖始终致力于表彰机器人行业中最具创新性和影响力的组织。2024 年 RBR50 机器人创新奖的所有获奖者将在 5 月 1-2 日在波士顿举行的机器人峰会和博览会上共同庆祝这一成绩。注册机器人峰会时可以同时购买首次 RBR50 晚宴的门票。

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