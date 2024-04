Geek+ 第三次获得 RBR 创新奖，步入全球顶级机器人创新者之列

圣地亚哥2024年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 移动机器人和智能物流解决方案领域的全球领导者 Geekplus 荣获RBR50创新奖,该奖每年由《机器人商业评论》颁发,旨在表彰在移动机器人行业中的创新企业。Geekplus 因对 PopPick 系统的更新而第三次荣获 RBR50 大奖,该系统是其"从货架到人(Shelf-to-Person)"旗舰解决方案的扩展。

Geekplus has won its third RBR50 award.