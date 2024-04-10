Unipart 公布截至 2023 年 12 月 31 日的年度财务业绩

Unipart 实现了强劲增长，收入超过 10 亿英镑，在经过一年的显著增长和扩张后，利润得到了极大的恢复

其同比收入增长了 14.2％，首次超过 10 亿英镑

利润恢复并超过了新冠疫情之前的水平

年终现金状况优异，借款极少

安全和环境绩效仍保持强劲势头

英国牛津 2024年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 供应链解决方案和绩效改善技术合作伙伴 Unipart 高兴地宣布，其已在 2023 年实现了强劲的增长和扩张。



Unipart House, Oxford, UK

集团营业额增至 10.479 亿英镑（2022 年：9.173 亿英镑），使集团的利息和税前基础利润达到 2170万英镑（2022 年：1220 万英镑）。Unipart 在国际各地实现了强劲的利润增长，英国业务也在 2022 年取得了稳健地发展。

Unipart 首席执行官Darren Leigh 表示："我为我们在 2023 年加速增长方面取得的进展感到自豪。对我们来说，这是强劲的一年 — 收入超过 10 亿英镑，盈利能力也得到了切实提高。

面对持续不断的市场阻力和全球供应链的外部干扰，我们的客户比以往任何时候都更需要 Unipart 的供应链解决方案和性能改善技术。我们正处于独特的地位，可以提供深厚的供应链专业知识，并为我们的客户提供更高性能和价值。我要感谢同事们的奉献和辛勤工作，感谢我们的客户与合作伙伴自始至终的支持和承诺。

凭借我们七大核心市场领域清晰得增长战略、强劲的订单量和一支才华横溢、敬业的专家团队，我对 2024 年的前景和我们的下一阶段的发展充满信心。

对于 Unipart 来说，今年是激动人心的一年 — 我们迎来了 Unipart 品牌成立 50 周年。诚然，在过去的半个世纪中发生了很多变化 — 如今，我们已成为一家多元化企业，拥有超过 12000 名员工，业务遍及 21 个国家 — 但 Unipart 一直以来的核心始终是致力于为客户提供脱颖而出的出色服务。"

Unipart 执行主席John Neill 表示："今年，我们庆祝 Unipart 品牌创立 50 周年，同时庆祝 1974 年确立的指导理念：‘比其他任何人都更了解客户的真实需求和感知需求，并比其他任何人都更好地为他们服务。’遵循这一理念，让我们能够不断重塑我们的业务，以融入未来，而现在，继续坚持这一理念比以往时候更为重要。 我们需要在瞬息万变的世界中保持增长，而它在某些方面很难比较，因此，我们必须而且将会采用众多的生成式人工智能工具，让我们能够为公司和客户创造创新的产品、服务和解决方案。Darren 本人对这一理念的承诺以及对 The Unipart Way 的明确承诺令我深受鼓舞，这仍然是我们竞争优势的源泉。

Unipart 在英国开创了利益相关方管理的理念，我要感谢我们所有的利益相关方，尤其是我们的客户和所有同事们的参与、支持和贡献。"

联系方式：Alistair Drummond

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电话：01865 383068

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