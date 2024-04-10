推出 CarbonChain Comply：金属和能源碳报告 SaaS 的重大更新

CarbonChain 推出了全新强制和自愿披露排放报告解决方案，以推动大宗商品供应链专业碳核算平台的发展。

伦敦2024年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为企业提供端到端供应链排放可见性的人工智能碳核算平台 CarbonChain 宣布推出 CarbonChain Comply，这是一项重大平台更新，将碳报告的速度和便捷性提升到了新的水平。

CarbonChain Comply 致力于为金属和能源供应链中的企业提供全面的解决方案，这些企业正在努力应对碳排放监管的重大变化，以及利益相关者对透明、准确的披露日益增长的需求。

全新一站式碳报告服务使可持续发展领导者、合规经理和采购主管能够简化并满足每一项关键披露要求，无论其格式或框架如何。

CarbonChain 首席执行官兼联合创始人 Adam Hearne 表示：

"制造商和贸易商疲于应对碳报告的复杂情况以及不同框架和要求之间的不一致。面临碳披露最大挑战的行业对报告的方式和内容不够了解。

如今我们正在改变这种状况。有了 CarbonChain Comply，我们的客户将确切地了解对他们的期望是什么，并能够自信地做到这一点。"

CarbonChain Comply 是这家总部位于伦敦的公司 2024 年春季发布的新品之一，包括三大更新：

碳报告中心：

通过新的集中式中心，CarbonChain 用户可以自动生成符合温室气体核算体系黄金标准的产品碳足迹和企业排放报告。其中包括使用经 SGS 独立验证的方法来计算范围 1-3 的企业碳足迹。新的简化解决方案使公司能够轻松自信地依照欧盟 CSRD 、英国 SECR 等法规以及 CDP 等自愿框架提交报告。

CBAM 合规性：

CarbonChain Comply 为受欧盟碳边境调节机制 (EU CBAM) 影响的铝、钢、铁和化肥进口商提供了定制功能，包括海关申报验证和自动生成 XML 文件。

供应商参与模块：

CarbonChain 用户现在可以轻松地与供应商交换数据，以支持产品生命周期和范围 3 排放计算，这对 CBAM 合规性和更广泛的可持续发展报告至关重要。

CarbonChain 的新报告功能由其强大的碳核算平台提供支持。不同于通用解决方案，CarbonChain 专为能源和金属供应链而设计，并使用活动排放系数从交易层面生成全面的排放概览。

编辑注意事项：

关于 CarbonChain

CarbonChain 通过为企业赋能，帮助其做出具有气候意识的决策，尽快采取行动，加速实现净零经济目标。公司的人工智能碳核算平台通过收集准确的资产级数据，自动跟踪排放量。CarbonChain 采用经过验证和核实的方法论，是获得 CDP 认证的解决方案提供商，也是 ResponsibleSteel、Aluminium Stewardship Initiative、Minor Metals Trade Association 和 Aluminium Federation 的荣誉成员。CarbonChain 在 2023 年筹集了 1000 万美元，用于持续推广碳足迹技术，主要侧重于范围 3 和供应链排放领域。www.carbonchain.com

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