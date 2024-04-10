“洞见万象 ▪ 品质无界” 2024艾尔建美学品质医美大会成功举办

助力行业提质升级 共筑医美价值认同

上海2024年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，全球医美生物制药领域的领导企业艾尔建美学主办的2024品质医美大会在上海召开。此次会议以“洞见万象 · 品质无界”为主题，邀请全国近千家品质医美机构负责人、行业资深人士和学术权威，就如何共筑品质医美开展对话，为推动中国医美行业的高品质、可持续发展提供多维度洞见与前瞻思考。

在此次大会上，艾尔建美学发布了多个共筑品质的创新项目，包括数字创新 · 合伙人计划、艾尔建学苑管培医生计划以及新质营销 · 解码个性化美学战役等。

此外，艾尔建美学与品质医美机构共创项目也正式启动，旨在倡导医美服务的品质交付，携手以高品质的产品和服务带动医美消费新需求，探索行业的品质升级之路，为中国医美行业迈进高品质时代持续创造内生动力。

艾尔建美学中国总经理丘汉华表示：“品质是一个行业发展的根本，是一个企业的综合竞争力，也是一个品牌的立业之本。艾尔建美学将继续紧密携手行业伙伴，以为医美需求者提供个性化品质服务为核心目标，加快全球前沿创新产品的合规引入，加大专业人才培养、数字化赋能、消费者科普教育等领域投入，激发医美消费市场新的动能，共同培育更加健康、更具活力的行业生态，助力中国医美产业迈向品质医美新阶段。”

作为医美高品质发展理念的积极实践者，艾尔建美学希望通过此次大会进一步联动追求品质医美的合作伙伴，通过深入探讨和思想交流，得出具有实用价值的品质经营启示，共同为医美需求者提供更优质、可靠、个性化的医美服务和治疗体验。

洞见趋势，“质”胜未来

行业研究报告显示，中国医美市场规模稳步增长，预计2021年至2025年复合增长率达17.2%，2023年全年规模接近3000亿元。[1]

复旦大学金融学教授、博士生导师、复旦大学金融研究中心主任孙立坚表示：“中国经济长期向好的基本面没有改变，目前阶段性主题是提振市场信心和探索消费动能。作为新消费的典型代表，医美行业正在蓬勃发展，能够为医美需求者打造高品质、高价值、全周期、个性化治疗服务的企业才能最终赢得消费者心智。”

中欧国际工商学院会计系荣休教授、中欧国际工商学院CFO课程主任苏锡嘉也在大会上分享了医美机构如何在“内卷”时代提升经营能力和运营效率，更好地服务医美需求者等话题。

与会者纷纷表示，品质医美的核心是对医美需求者的深刻理解和洞察，是医生更具个性化的专业治疗方案和技术操作，通过安全、可靠、合规的前沿技术和产品实现需求价值的传递，提升医美需求者的治疗效果、安全性、满意度以及全过程体验。

联合丽格（北京）医疗美容投资连锁有限公司董事总经理慕安强调：“医美机构倘若采取相似的经营理念，依靠单纯的营销和价格竞争，无法为医美需求者创造高价值，用户吸引力和客户粘度都远远不够。如何为医美需求者提供更高附加价值的服务和产品，我认为品质医美是构建机构核心竞争力和长远发展的必然选择。”

上海智美颜和医疗美容创始人、CEO张宠说：“医美市场的逐步成熟和透明化以及信息资讯的充分流动，使得中国医美需求者的自主消费意识和问题辨识能力不断提升，很难被口头和概念上的‘高端’或‘平替’所打动。这就要求医美机构明确核心战略、聚焦自身优势，从经营的各个细节上提升专业性以及创造价值的能力，践行品质医美，让医美需求者在专业的场景中拥有实实在在的‘获得感’。”

品质产品，质效提升

艾尔建美学旗下刚刚登陆中国市场高端科技护肤品牌SKINMEDICA®丝缇珂®也在品质医美大会上迎来上市庆典。丝缇珂® 凭借20年循证缔造精尖科技，医美治疗与日常维养兼顾的“塑护合一”前沿理念，抚纹、焕亮、保湿三大系列九款产品，为中国消费者和医美需求者打造科技焕肤的全新体验。

复旦大学附属华山医院皮肤科原主任、中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会终身名誉主委郑志忠教授莅临现场并表示：“皮肤美容不是仅靠单一产品和项目，三分塑、七分护，医美治疗和日常护肤是相辅相成的。丝缇珂®‘塑护合一’理念为医美需求者打造了一套全方位、更完整的变美护肤方案，不仅关注到他们治疗项目后的护肤特殊需求，也为医美工作者希望提高治疗安全性、疗效和消费者整体满意度等方面提供了新的思路和依据。”

美丽田园秀可儿医美总经理冯蕾琼说：“丝缇珂®的上市以及创新的‘塑护合一’理念进一步帮助打通医美项目后和居家维养的全链路周期，其丰富的产品品类和循证功效也为功效性护肤品在医美全周期中的应用提供了可能，将为医美需求者打造更精确、有效、科学、可控的皮肤管理解决方案。”

此次大会，无创冷冻减脂先锋品牌酷塑®锚定身体塑形客户需求延伸与价值延续，全面展示其创新打造酷塑®形体中心背后的商业逻辑和经营思路，深度解析形体诊疗路径，旨在携手医美机构合作伙伴实现更高满意度的医疗效果呈现和交付。

2022年全球累计产销就已突破一亿支的乔雅登®品牌在此次品质医美大会上带领与会者和公众溯源法国Pringy工厂，共同见证每一支乔雅登®背后以匠心缔造的高端品质。作为全球品类领导者，乔雅登®不仅通过技术迭代激发新的求美需求，同时通过创新产品针对医美需求者最关注的面部细分部位，提供高质量的专业解决方案。

以医为本，共筑品质

品质医美的核心是治疗的安全性和满意度。当下，包括专业人才供给不足在内，制约医美行业高质量发展、影响医美需求者治疗信心的因素仍然存在；只有针对“痛点”持续发力，才能持续激发行业和企业在发展中的内生力，实现逆周期成长。

数年间，艾尔建美学在中国发挥全球专家、培训团队和医学资源优势，以艾尔建学苑过百人的医学教育团队为主导，以上海和成都两个创新中心为载体，通过线上线下整合式医美医生学习路径，扩大医美专业培训课程可及性，赋能中国医美医生诊疗水平提升。

接下来，艾尔建美学将通过“艾尔建学苑管培医生计划”，开放艾尔建学苑培训资源，诚邀各科室临床医生参与为期6个月至1年的艾尔建学苑“兼职”，从理论到实践，成为合格的医美医生；为医生提供专业医美皮肤科学习实践机会，为机构开放艾尔建学苑成熟系统资源、输出可直面医美需求者的医美医生等，推动医美行业专业向深度发展。

广州潘萍医疗美容诊所创始人潘萍表示：“初心不同，选择与决策就会不同；作为医生创业型机构，我们通过严选安全、可逆的合规产品，严选价值观一致的合作伙伴，持续赋能医生专业提升等，为医美需求者创造他们所需要的价值，努力赢得更高的忠诚度和满意度，从而实现企业的长期发展。”

新消费下的医美需求者更加理性，更讲究“质价比”，更愿意为高品质买单。2024作为医美行业提质升级的一年，追求医美服务的合规、专业、品质交付已成为发展的主旋律，唯有坚持长期主义，以创新谋发展，以专业铸品质，才能实现全行业穿越周期的行稳致远。

[1] 艾瑞咨询 《 2022 年中国医疗美容行业研究报告 》

*文中机构CEO引言排名不分先后

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