第五届“指尖上的智慧”珠算文化非遗教育成果展演启动仪式在京成功举办

北京2024年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月9日，以“以传承续薪火 为非遗添华年”为主题的2024青少年珠算文化非遗大会暨第五届“指尖上的智慧”珠算文化非遗教育成果展演启动仪式在2022年北京冬奥会场馆国家速滑馆（冰丝带）举行。本次大会暨展演活动是为了践行中国珠算被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录时的承诺，保护、传承和发扬珠算文化的包容性、实用性和文化性。

2024青少年珠算文化非遗大会由中华儿童文化艺术促进会和国家速滑馆（冰丝带）联合主办，中华儿童文化艺术促进会书记、会长刘波，国家督学、教育部基础教育司原副司长郑增仪，国家速滑馆（冰丝带）常务副总经理赵志雄，中国科学院自然科学史研究所高级工程师李劲松，中央民族大学法学教授田艳，日本富士国际语学校校长王啸，国家速滑馆（冰丝带）副总经理朱景明，原国家珠心算队队员、世界珠心算比赛冠军，第十、十一季《最强大脑》选手付海东及来自全国21个省（区、市）的70余支代表队的领队和小传承人代表出席启动仪式。

据中华儿童文化艺术促进会非物质文化遗产工作委员会会长李维介绍，今年6月份组委会分别在浙江、山东、湖北、广东等各地进行区域性展演，8月份将在国家速滑馆（冰丝带）举行全国总展示。届时，全国各地优秀的珠算小传承人们将通过珠算文化讲解员(我为珠算代言)、珠算非遗“秀”及传统的珠算非遗技艺等多个活动单元展示珠算文化的时代魅力。

另，据现场消息，在8月即将于国家速滑馆（冰丝带）举办的2024“指尖上的智慧”青少年珠算文化非遗大会将由原国家珠心算队队员、第三届珠心算世界赛学生组冠军、《最强大脑》第十季、第十一季选手付海东担任裁判长，中华儿童文化艺术促进会书记刘波向付海东颁发了聘书。

在启动仪式的现场，付海东老师展示了4位数30笔的加减闪电心算项目、“秒级”4位×4位的乘法看心算及大位数的除法看心算。并在现场向自己的个人记录成功发起挑战，更好的诠释了文化自信的力量，展示了“‘冰丝带’版的最强大脑”。

据组委会负责人李维介绍，为给更多的致力于珠算文化非遗传承的机构和组织搭建有保障的传承平台，由中华儿童文化艺术促进会非物质文化遗产工作委员会与中国太平洋保险股份有限公司北京分公司共同发起设立了“研学旅行”保险项目，各地的珠算传承组织及机构均可以最便捷的方式直接办理。同时，组委会也将为后续参加“指尖上的智慧”活动的所有人员投保。在启动仪式上，中华儿童文化艺术促进会非物质文化遗产工作委员会会长李维代表组委会与中国太平洋保险股份有限公司北京分公司签署了“研学旅行”保险，对整个活动进行全方位的安全保障。

青少年珠算文化非遗大会暨“指尖上的智慧”珠算文化非遗教育成果展演将继续秉持“弘续华夏千年算筹薪火，传承中国万代珠算文化”的理念，致力于为孩子们搭建知识交流、展示珠算非遗技艺的平台，引领青少年用“算珠噼啪”表达心声，用“指尖跃动”奏响珠算颂歌，助力传承和弘扬中华优秀传统文化，提高数学思维能力。

8月份，全国总展演活动在国家速滑馆（冰丝带）举行，也是冬奥精神与非遗文化的首次有机结合。中华儿童文化艺术促进会非物质文化遗产工作委员会与国家速滑馆将以此为契机，联手打造“冰丝带非遗周”文化活动及相关文旅研学产品，依托国家速滑馆特有的以冬奥精神为核心打造的冰丝带‘冰享未来’基础，全面助力青少年非遗传承的保护和发展，带给全国各地更多的青少年，让更多青少年了解奥运场馆建设过程中的科技创新、丰富的奥林匹克文化内涵和形式多样的冰雪运动，弘扬北京冬奥精神，增强文化自信。

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