embedded world 2024广和通发布多款基于高通平台的Linux边缘AI解决方案

深圳2024年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024德国嵌入式展期间，广和通发布基于SC126、SC138、SC171L、SC171等多款智能模组的系列Linux边缘AI解决方案，这些解决方案分别采用高通QCM2290、高通QCM6125、高通QCM5430/QCS5430、高通QCM6490/QCS6490平台，深度拓展智能模组及其解决方案在工业、机器人等领域的应用。



广和通发布多款基于高通平台的Linux边缘AI解决方案

随着互联网的普及和AI技术的应用，Linux操作系统以其稳定内核及系统架构、强大开源社区、高安全性、高度可定制化等性能逐渐成为嵌入式系统的优选系统，特别是工业及机器人领域。工控机作为工业自动化控制的重要终端，在机器人控制、自动化生产、数据采集与监控，甚至人机交互与远程运维发挥关键作用。此外，工控机也可应用于金融、医疗、交通和水电行业领域，提高多行业生产效率并降低运营成本。为适应工业应用需求，基于高通多平台的系列Linux边缘AI解决方案应运而生。

高通技术公司业务拓展副总裁兼楼宇、企业和工业自动化业务负责人Dev Singh表示："能够与广和通合作并支持其面向工业应用开发基于Linux的边缘AI解决方案，让我们感到自豪。利用广和通的智能模组和高通技术公司强大的处理器，广和通正在实现先进边缘AI技术的集成，为行业带来快速反应的决策和实时通信等功能。"

广和通MC产品管理部副总裁赵轶表示："Linux系统具备高定制性与安全性，能够适应各类工业控制场景的需求。我们很荣幸推出基于高通平台的系列Linux边缘AI解决方案，并已在免埋线式割草机行业解决方案实现，助力更多用户场景提效增质。"

目前，基于Linux边缘AI解决方案，广和通可实现AI边界识别或RTK+VIO融合定位的"免埋线式割草机行业解决方案"。以广和通智能模组作为主控，可向割草机行业提供AI边界识别及控制方案，实现小面积草坪的免埋线式成本最优方案。针对大面积多区域草坪场景，广和通可提供基于RTK+VIO融合定位、规控和感知算法的解决方案。此外，该解决方案可搭载各类传感器，赋能机器人的室内外精准定位和规控能力。



基于Linux边缘AI解决方案的免埋线式割草机行业解决方案

关于广和通

广和通始创于1999年，是中国首家上市的无线通信模组企业（股票代码：300638）。作为全球领先的无线通信模组和解决方案提供商，广和通提供融合无线通信模组、物联网应用解决方案在内的一站式服务，致力于将可靠、便捷、安全、智能的无线通信方案普及至每一个物联网场景，为用户带来完美无线体验、丰富智慧生活。广和通产品种类覆盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车规级模组、AI模组、安卓智能模组、GNSS模组及天线产品，助力云办公、移动宽带、智慧交通、智慧零售、智能机器人、智慧安防、智慧能源、智慧工业、智慧家居、远程医疗、智慧农业、智慧城市等行业数字化转型。了解更多企业信息，请访问广和通官网 https://www.fibocom.com，关注广和通微信公众号"广和通FIBOCOM" ，或官方LinkedIn账号"Fibocom"。

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