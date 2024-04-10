澳門銀河荣获多项业界殊荣

度假村跻身《Travel + Leisure 漫旅》「中国百强酒店」之列

澳门安达仕酒店获选TTG中国旅游大奖「中国最佳新酒店」

澳门悦榕SPA在香港「Vogue Hong Kong 美容大赏」获评为「最佳酒店水疗中心」

澳门2024年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 「澳門銀河 」世界级奢华综合度假城（下称「澳門銀河」）宣布上月成功获得《Travel + Leisure漫旅》的「中国百强酒店」奖项；旗下的澳门安达仕酒店日前亦在「TTG中国旅游大奖」荣膺「中国最佳新酒店」；而澳门悦榕庄—澳门悦榕SPA（下称「澳门悦榕SPA」）则在本届香港「Vogue Hong Kong美容大赏」获评为「最佳酒店水疗中心」。度假城在短短两个月先后获三间在旅游业界享负盛名的出版机构颁奖嘉许，凸显了品牌多年来打造卓越和实践创新的服务理念，赢得了宾客和业界的广泛肯定。

《Travel + Leisure漫旅》中国旅游大奖于2007年成立，并与一站式旅游服务供货商「携程」合作，利用平台的「声誉排行榜」透过不同标准为各大酒店、旅游目的地和观光景点进行评分。本年度的得奖名单于2月22日公布，其中「澳門銀河」凭着出色表现成功列入「中国百强酒店」，并成为唯一的综合度假城获此殊荣，以杰出成就再次证明了品牌的非凡实力。

此外，美容权威杂志《Vogue Hong Kong》香港版亦于3月15日举行了2024年度的「Vogue Hong Kong美容大赏」，今年「最佳酒店水疗中心」的头衔由澳门悦榕SPA夺得。「Vogue Hong Kong 美容大赏」是香港美容界的一大盛事，自首届举办以来随即成为业内指标，为美容潮流写下新定义，同时表扬过去一年在美容和护肤领域取得显著成就的优秀产品、杰出品牌和创新技术。

「澳門銀河」最新一项荣誉来自由TTG 亚洲媒体出版集团举办的「第17届TTG中国旅游大奖」。于3月28日在上海举行的颁奖典礼上，开幕仅六个月的澳门安达仕酒店获评选为「中国最佳新酒店」。享负盛名的「TTG中国旅游大奖」于2008年成立，旨在表彰在大中华旅游业界表现出色的从业机构，包括航空公司、酒店和度假村、服务式住宅和旅游服务等。每年的获奖名单由《TTG-BTmice China企业旅游报》、《TTG Asia》、《TTG India》、《TTGmice》、《TTGassociations》及《TTG Asia Luxury奢华亚洲》的读者投票选出。「TTG中国旅游大奖」是依照每年一度的「TTG 旅游大奖」设计；后者在1989年创办，多年来只有亚太区内最出色、最热门、最具影响力的旅游机构才能获颁此殊荣。

「非常荣幸澳門銀河度假城及旗下两间酒店这次能先后获颁三项殊荣。」银河娱乐集团首席营运总监（澳门）祁嘉杰先生表示。「团队多年来致力为宾客提供先进卓越的设施和专业非凡的服务，以独有的『亚洲心』服务理念赢得宾客和业界权威的肯定，而是次奖项对团队的付出和努力再增添一份嘉许。我们将继续努力兑现优质服务的承诺，在各个领域追求更高水平的卓越，为全球旅客缔造完美至臻的奢华度假体验，竭尽所能巩固澳门作为世界旅游休闲中心的地位。」

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澳門銀河度假村跻身《Travel + Leisure 漫旅》「中国百强酒店」



澳门悦榕SPA在香港「Vogue Hong Kong 美容大赏」获评为「最佳酒店水疗中心」

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