2024 年 Healthcare Revolution 大会：业界最大的活动，旨在推动医疗保健和医疗旅游业取得卓越成果

佛罗里达州棕榈滩花园2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 医疗旅游行业的主要利益相关方、医疗保健行业领导者和自筹资金雇主最大的年度聚会于今年回归，并将带来激动人心的新举措，旨在帮助利益相关方取得卓越成果、改善其计划并重新定义企业福祉与健康。

美国东部标准时间 2024 年 5 月 21 日上午 9 点至下午 3 点，医疗保健、企业福祉与健康以及医疗旅游领域的资深演讲嘉宾和思想领袖将云集第 16 届 Healthcare Revolution 大会，分享其对医疗保健业务的深刻见解，提供优化成本、增强服务、实现卓越市场成果的策略。

了解在日益变化的医疗旅游领域取得领先地位的精彩策略，并学习他人不会传授的优化企业健康系统的方法。自筹资金雇主还将从我们的演讲嘉宾身上学到如何将医疗保健和药品成本削减 50％、降低免赔额度、共同保险和自付额度的有效策略，以及实现医疗保健费用零增长的方法。

今年的活动主题是"优化成本、改善计划、取得卓越成果"，并将再次聚焦于几年前提出的三大关键主题——成本、文化与关爱。

这些主题为利益相关方设定了目标，以推动医疗保健行业的变革性增长：到 2025 年，将雇主的医疗保健和福利成本降低 25％；重构企业文化、参与度和福祉；以及到 2025 年，以线上方式或通过数字平台提供 40％ 的医疗保健服务。

这些问题将成为今年活动的核心议题，我们将推出关键战略，旨在消除这些障碍，在未来几年实现这些成果。

今年的会议云集了雇主福利和企业创新、企业健康和医疗旅游领域最具创意和最有趣的人才，围绕自筹资金医疗保健、全球福利、医疗保健创新和技术、组织文化和应变能力以及医疗旅游的发展开展讨论。

加入我们的充满活力的会议，讨论激动人心、发人深省的议程主题，包括对难治性抑郁症的最新对策和治疗方法；韩国打破行业增长壁垒，在医疗保健领域取得的突破性进展；在医疗保健领域应用干细胞治疗的潜力；以及探索医疗和医疗旅游领域人工智能和数字技术的未来。

一些将参加今年激动人心的会议的演讲嘉宾包括休斯敦独立学区福利总监 Donna Fernandez、Prodromos Stem Cell Institute 创始人兼医学主任 Chadwick Prodromos 博士、The Neuroscience Center 主任 Steve Best 博士和 Asan Medical Center 国际事务负责人 Dongkwan Kim。

Global Healthcare Resources 董事长兼联合创始人、法学博士 Jonathan Edelheit 也将在会议上进行演讲，他说："HREV 2024 是深入了解最新解决方案，并解决当今医疗保健领域紧迫挑战的又一个令人振奋的时刻。这将是一场颠覆性的活动，因为健康和保健领域最具启发性的领导者将分享创新的理念和见解，以改变医疗保健范式。"

2024 Healthcare Revolution 大会将与负责韩国旅游行业的官方机构，韩国旅游局资助的 Medical Tourism Association（医疗旅游协会）开展合作。

请点击此处，免费注册参加此次活动。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com